Este será el futuro de las mujeres en Afganistán: las 29 prohibiciones bajo el poder talibán

Imagen de los talibanes borrando fotografias de mujeres vestidas de forma ‘occidental’ compartida en Twitter por el periodista Lotfullah Najafizada.

El Gobierno de Afganistán ha caído con el repliegue de las tropas de Estados Unidos y la OTAN y los talibán se han hecho con el control del país en apenas unos días. La población está aterrada -millones tratan de abandonar el país a estas horas-, pero sin duda son las mujeres las que van a sufrir las peores consecuencias.

Bajo el poder talibán, la mujer es invisible, está sometida al hombre y su vida pública y libertades se reducen a cero. Si alguna incumple una norma o es acusada de haberlo hecho puede ser humillada, mutilada y, en el peor de los casos, asesinada con el visto bueno del Estado.

La Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán publicó un listado que resume el ‘papel’ de la mujer en una situación como la que desde este domingo se da en Afganistán:

1. Prohibido el trabajo femenino fuera del hogar, tengan la formación que tengan. Excepcionalmente podrán ejercer doctoras y enfermeras.

2. Fuera del hogar queda prohibida cualquier otra actividad que no sea en compañía de su mahram o familiar masculino más próximo, sea su padre, su hermano o su marido.

3- Las mujeres no pueden hablar o dar la mano a hombres que no cumplan este parentesco.

4- Tampoco pueden reír en voz alta ni que su voz pueda ser oída por otros.

5- Prohibido subir a un taxi sin su mahram.

6. Por consiguiente, las mujeres tampoco pueden comerciar con hombres.

7. Si una mujer necesita atención médica -de vuelta al punto 1, y de ahí su excepción-, sólo podrán ser atendidas por mujeres.

8. Las mujeres no pueden estudiar ni en la escuela, ni en la universidad ni en ninguna institución educativa.

9. Las mujeres deben ir cubiertas de la cabeza a los pies, ocultando su rostro y su cuerpo.

10. Las mujeres que no cumplan con estos requerimientos estéticos no salgan solas a la calle o no acompañadas por su mahram podrán ser humilladas verbalmente y agredidas.

11. En el caso concreto de que una mujer muestre sus tobillos, serán azotadas en público.

12. Prohibido maquillarse bajo severo castigo: en caso de pintarse las uñas se les podrán amputar los dedos.

13- En esta línea, no pueden llevar ropa de colores vistosos o alegres. Para un talibán, se trata de indumentaria “sexualmente atractiva”.

14. Las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio serán lapidadas.

15. Prohibidos los zapatos de tacón o que puedan producir sonido. Un hombre no puede oír los pasos de una mujer como tampoco su voz.

16. Las mujeres no pueden llevar pantalón ni debajo del burka.

17- Las mujeres no saldrán en televisión ni hablarán en radio ni en ninguna reunión pública. Sólo hombres.

18. El deporte está prohibido para ellas, así como el acceso a centros deportivos.

19. No pueden conducir motos ni ir en bicicleta.

20. Las mujeres tienen acceso vetado en festividades como el Eid, que marca el fin del mes sagrado musulmán del Ramadán.

21. Las mujeres no pueden lavar ropa en ríos o plazas públicas.

22. Los balcones de sus casas no son para ellas: no pueden asomarse.

23. Las ventanas deben ser opacas para que las mujeres no puedan ser vistas desde la calle u otros hogares.

24. En cuestión de callejero, ni nombres de mujeres ni la propia palabra ‘Mujer’.

25- Los sastres no pueden tomar medidas a mujeres ni coser ropa femenina.

26. La mujer no puede entrar en un baño público.

27. Hombres y mujeres no pueden viajar en el mismo autobús. Lo harán en autobuses separados para un único sexo.

28. No se puede fotografiar ni grabar a mujeres.

29. Tampoco, por último, se podrán publicar imágenes de mujeres en revistas o cualquier forma de publicación ni en cartelería.

((PUEDE LEER ESTA INFORMACIÓN EN LA WEB DE EL ESPAÑOL))