La peruana Pía León, elegida la mejor chef del mundo

Fue galardonada como la Mejor Chef Femenina de Latinoamérica el 2018 / Foto: El Comercio

Los organizadores de The World’s 50 Best Restaurants revelan a la chef peruana Pía León como ganadora del Premio The World’s Best Female Chef Award 2021, patrocinado por Nude Glass. La chef propietaria de Kjolle y copropietaria de Central, ambos en Lima, Perú, es reconocida por su ascenso a la cúspide del mundo gastronómico. Mientras el panorama de la restauración sigue sufriendo una disparidad de género generalizada, la cocina de León busca la inclusión de todos aquellos que estén mejor cualificados, independientemente del género.

The World’s Best Female Chef Award, patrocinado por Nude Glass, forma parte del próximo programa de The World’s 50 Best Restaurants 2021, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, y la ceremonia principal de entrega de premios tendrá lugar en Amberes, Flandes, el 5 de octubre, cuando León reciba su premio.

León y su marido Virgilio Martínez abrieron juntos Mil, un restaurante a 3.500 metros de altura en Cusco, Perú, que es también un centro de investigación, desarrollo e interpretación que engloba el proyecto Mater Iniciativa, que se esfuerza por conocer mejor los productos peruanos y su lugar de origen. Su labor ha sido fundamental para dar a conocer al mundo la extraordinaria biodiversidad de su país. León también ha obtenido otros muchos reconocimientos.