Lamentable incidente en el fútbol francés: tiran una botella a un jugador y luego saltan al campo para agredirle

Lamentable lo ocurrido este domingo en Francia durante el partido entre Niza y Olympique de Marsella. El regreso del público en la Ligue-1 se vio emborronado por la actitud de los ultras del equipo local. Un grupo de ellos saltaron al campo a agredir a Dimitri Payet y otros jugadores marselleses y obligaron a que el partido se suspendiera.

Los aficionados, en el minuto 74, invadieron el terreno de juego y se dirigieron hacia los jugadores visitantes. La situación provocó una trifulca generalizada y los futbolistas salieron del terreno de juego.

La situación se generó cuando Dimitri Payet iba a lanzar un saque de esquina y devolvió una botella lanzada antes desde el fondo norte, donde están situados los seguidores radicales del cuadro nicense. Numerosos aficionados de la zona rebasaron el control de seguridad e irrumpieron en el césped.

Here's what happened to #Payet.



Can understand why the Marseille players are upset…pic.twitter.com/6xz35uOcSN