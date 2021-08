Michelle Alonso, histórica: logra el oro y el récord del mundo en los Juegos Paralímpicos

La tinerfeña Michelle Alonso demostró el motivo de tener un lugar dentro de la historia de la natación paralímpica tras ganar su tercera medalla de oro consecutiva en Tokio, donde, además, logró el récord del mundo de los 100 braza, que ella misma tenía. En las clasificatorias, como en la final, ya había mostrado su superioridad.

MIchelle paró el crono en 1:12.02, rebajando la plusmarca mundial que ella misma poseía desde el 23 de abril de 2016 en Glasgow con 1:12.61. La británica Louise Fiddes, su gran rival, logró la plata tras llegar tres segundos por encima de la tinerfeña. Beatriz Borges Camiro fue bronce.

WOW! World Records’s falling fast! Michelle Alonso Morales wins the Women’s 100m Breaststroke SB14 in a record breaking time of 1:12.02 🤩#Gold Michelle Alonso Morales #ESP#Silver Louise Fiddes #GBR #Bronze Beatriz Borges Carneiro #BRA#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics