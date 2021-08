Phe Festival: así suena el verano en el Puerto de la Cruz

Autoridades y organizadores expusieron ayer los detalles de Phe Festival. / Miguel Velasco Almendral

La sexta edición de Phe Festival reúne en el Puerto de la Cruz un destacado cartel de artistas nacionales, internacionales y locales en las dos jornadas de conciertos que comenzaron ayer y culminan hoy sábado en su sede habitual, la explanada del muelle, donde los asistentes, subrayan desde la organización, disponen de una completa experiencia sonora para disfrutar con todas las garantías de seguridad sanitaria.

Los detalles de la programación fueron dados a conocer este viernes en una visita al recinto del alcalde y responsable de Cultura del municipio, Marco González; el director general de Cultura del Gobierno de Canarias, Rubén Pérez Castellano; la directora general de Juventud del Ejecutivo autonómico, Laura Fuentes Vega; el director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife, Alejandro Krawietz, así como Iván T. Hall y Carlos Ulises Salazar, directores de Phe Festival. Al encuentro con los medios de comunicación también asistieron representantes de entidades colaboradoras y patrocinadores, como Aqualia y Red Bull.

EL CARTEL

Ana Tijoux, Zahara, Triángulo de Amor Bizarro, Rigoberta Bandini, Rufus T. Firefly, Mucho, Biznaga, Mujeres, _juno, Jack Bisonte, Mel Ömana y Pat Llombet -con We Are Trash y The Groove Brothers como disyoqueis residentes- conforman la selección de grupos y bandas que convierten a Phe 2021 en un festival de verano, “con los valores y compromisos adquiridos desde la primera edición con el público y con el Puerto de la Cruz”. Además de los conciertos, este fin de semana se despliega en la ciudad turística un intenso programa de actividades paralelas, con Phe Gallery, Phe Yoga y Aqualia Phe Sports.

Rufus T. Firefly actúa hoy a partir de las 21.30 horas. / DA

La venta de entradas se ha parado, ya que el festival ha cubierto el aforo permitido por la normativa sanitaria actual, aunque ofrecerá la retransmisión en streaming para aquellas personas que no puedan acudir a compartir la experiencia. Presentados por Gerardo Cartón y Helena González, se emitirán algunos directos y entrevistas a artistas y participantes.

Esta es la segunda edición que Phe Festival se celebra adaptando su organización y estructura al nuevo contexto. Todas las actividades se desarrollan con un exhaustivo protocolo de seguridad para el público, los artistas y el equipo involucrado en la organización. Los espacios cuentan con desinfección continuada y con dispensadores de gel hidroalcohólico, el aforo y la disposición de asientos cumplen las distancias de seguridad y son limitados y controlados.

El recinto estable de conciertos se diferencia en dos zonas: una con platea de sillas frente al escenario, donde el público permanece sentado, manteniendo la distancia de seguridad y con la mascarilla, y donde no se puede beber ni comer, y otra anexa de restauración, a modo de terraza de verano, donde es posible acceder a la oferta gastronómica y una pequeña selección de marcas. La pulsera cashless es el sistema elegido por el festival tanto para el acceso como para hacer más cómodos los pagos.

Bocadillos populares argentinos, El Saucito, Kiko Ratón, El sueño de Mónica, The Dog is Hot y La crepería de Alicia conforman Phe Food, mientras que en el apartado de Phe Market este año están presentes Atorie Tenerife, Chorlito, Sanchesky, The Collective Way, Confía, Coño y Quivers, además de la Phe Shop con merchandising del festival y algunos artistas.

ACCESO AL RECINTO

En cada jornada las puertas del recinto se abren a las 16.30 horas y los conciertos dan comienzo a las 17.00. La entrada y salida de los diferentes espacios es escalonada para evitar aglomeraciones. Phe Festival está organizado por Phenomenal e Imoa Productions, con la colaboración del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Cuenta además con el patrocinio del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y la Dirección General de Juventud, así como del Cabildo de Tenerife. A ellos se une una amplia relación de colaboradores y patrocinadores.

MEL ÖMANA ABRE ESTA TARDE LA SEGUNDA SESIÓN DE ACTUACIONES

La segunda jornada de conciertos de Phe Festival ofrecerá hoy sábado un cartel conformado por Mel Ömana, con su proyecto de latin rap; _juno, la propuesta musical de Zahara y Martí Perarnau IV; Biznaga, una banda de punk rock de absoluta referencia en estos momentos; Rigoberta Bandini, la artista catalana, que ha pasado ya de ser promesa a convertirse en realidad; Rufus T. Firefly, la banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro, que presentará en primicia los temas que integrarán su nuevo álbum, y Ana Tijoux, compositora, feminista y activista chilena. A lo que hay que añadir las sesiones de The Grove Brothers.