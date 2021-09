AENA invertirá 311 millones en los aeropuertos de Tenerife

Nuevo edificio que unirá las terminales del Aeropuerto de Tenerife Sur.

AENA invertirá unos 311 millones de euros en los dos aeropuertos de Tenerife entre 2017 y 2026, periodo en el que se extiende la vigencia del primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA I, 2017-2021) y el segundo (DORA II, 2022-2026). Fuentes del gestor aeroportuario explican que la cifra de inversión acumulada en estos diez años confirma su “compromiso” con la calidad y mejora de las instalaciones aeroportuarias de la Isla.



Entre las actuaciones financiadas con ese volumen inversor figura la ejecución del edificio de conexión de las dos terminales de Tenerife Sur, que se encuentra en su recta final y permitirá duplicar la superficie del aeropuerto, reorganizar espacios, elevar de 13 a 16 millones de pasajeros la capacidad de la infraestructura y mejorar la calidad de los servicios prestados, que ya cuentan con una alta valoración por parte de los pasajeros.



El DORA II, que arrancará el próximo año, recoge las cantidades necesarias para la redacción del nuevo proyecto integral de la terminal del aeropuerto Tenerife Sur, que ya ha sido consensuada con el Cabildo, si bien hay un frente económico y político en la Isla que apuesta por la ejecución de la obra antes de 2026.

Al igual que ocurre en el resto de la red, las mayores cuantías de los proyectos de inversión en capacidad se han trasladado al DORA III (2027-2031), según apuntan desde el gestor, ya que la pandemia ha hecho que las cifras de tráfico caigan y su recuperación se prevea, según los organismos internacionales, para la recta final del periodo que comprende el DORA II.



Por ello, desde AENA subrayan su “compromiso” con esta actuación, que solo se desplaza en el tiempo como consecuencia de la caída del tráfico y de los ingresos derivada de la pandemia, de tal forma que la inversión de acometerá con cargo al DORA III. Además, precisan que la propuesta del DORA II para Canarias ya ha pasado por todos los pasos establecidos.



Por su parte, la diputada regional del Grupo Nacionalista Canario, Rosa Dávila, y el consejero del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, reclamaron ayer al Gobierno de España que incluya la inversión de la nueva terminal del Aeropuerto Tenerife Sur en DORA II. En un comunicado, Dávila advierte de que la no inclusión de la nueva terminal en este documento supondría “un grave perjuicio y abandono” a una infraestructura estratégica “que no está en las condiciones exigibles hoy en día y que no puede dar respuesta a las demandas de los pasajeros que hacen uso de ella”. Asimismo, Carlos Alonso, sostiene que hablar de nuevas inversiones aeroportuarias en Tenerife coloca a la Isla “en una senda de futuro”.