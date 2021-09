Torres: “Canariedad es sentir orgullo de esta tierra y defender lo que te corresponde con exigencia, no con victimismo”

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, durante la entrevista/Fran Pallero

El presidente, Ángel Víctor Torres, anunció ayer su intención de presentarse de nuevo a la Secretaría General del PSOE de Canarias, aunque la sorpresa hubiera sido lo contrario. Cuatro años después de haber sido elegido por sus compañeros para liderar al socialismo isleño, no hay atisbos de resistencia interna, porque el poder lo tranquiliza todo. Desde que llegó al Gobierno, en agosto de 2019, Torres ha tenido que enfrentarse a todo tipo de crisis, hasta el punto de que ya se hacen bromas sobre el tema. El último sobresalto, con el enjambre sísmico de La Palma.

-Antes que nada, me gustaría saber qué mensaje le quiere mandar a la ciudadanía palmera ante la situación que están viviendo estos días…

“Un mensaje de calma. Porque las administraciones están coordinadas en todo momento y estamos recibiendo información constante sobre la situación. Canarias está preparada para, si fuera necesario, llevar a cabo evacuaciones preventivas y se han ido incorporando más medios a los ya disponibles, como el avión de observación que envió el viernes el Ministerio de Transición Ecológica a petición del Gobierno de Canarias”.

-Esta semana, el Ejecutivo ha decidido que los locales nocturnos puedan ampliar el aforo con el certificado covid. Definitivamente, estamos pasando de fase en la pandemia, ¿no?

“Sí. Y el Gobierno, lo que está haciendo es aplicar el decreto aprobado el seis de septiembre que permite flexibilizar medidas en función de la evolución de la pandemia. La propuesta ha salido del propio sector. Con la situación actual podemos tomar esta medida de ampliación de horarios, con el compromiso de que se pedirá a los clientes un certificado de vacunación o prueba negativa”.

-Ya se presentó el techo de gasto y se están elaborando los presupuestos, con una previsión de crecimiento del 11% del PIB. ¿qué escenario hay por delante?

“Desde marzo de 2021, los datos reflejan que hemos ido mejorando en generación de empleo y crecimiento económico. Y hemos tenido un buen verano. En julio y agosto, fundamentalmente gracias al turismo nacional y local, hemos bajado de manera llamativa la lista de desempleo y han vuelto a activarse contratos que estaban en ERTE. A priori, septiembre puede ser un buen mes, estamos haciendo un esfuerzo para la contratación de personal docente y no docente para este curso escolar. Las previsiones para octubre, noviembre y diciembre, si se mantienen el control de la pandemia, son bastante buenas. No es un optimismo basado en un deseo, sino en la cantidad de gente que está queriendo venir a Canarias. Creo que la recuperación ya ha llegado”.

-Pero los últimos datos de pobreza severa son espantosos. ¿Qué medidas van a tomar?

“No es qué vamos a hacer, sino qué hemos hecho y qué tenemos que intensificar. Hemos aumentado las partidas que tienen que ver con las ayudas sociales y las cantidades para los ayuntamientos, hemos logrado que lleguen, por primera vez en la historia, 30 millones para la pobreza, hemos adelantado el Plan Integral de Empleo para Canarias para potenciar la contratación de personal y luchar contra el desempleo. Y hemos contratado personal, tanto en dependencia como en distintas áreas de servicios sociales, algo que no se hacía hasta nuestra llegada. ¿Qué ocurre? Que es importante el daño social que tenemos en Canarias. Por la situación que existía antes de la entrada de este Gobierno y por las consecuencias de la pandemia. Pero vamos a seguir intentando cumplir nuestro programa, porque la labor del Ejecutivo dura cuatro años”.

-Sin embargo, el presupuesto inicial de 2021 en Servicios Sociales solo creció un 1% en 2021, según el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, frente al 18.5 de la Comunidad Valenciana…

“Ese informe dice muchas cosas. Dice, por ejemplo, que Canarias tuvo una subida del presupuesto de Servicios Sociales de un 10%. Fuimos la segunda comunidad con mayor aumento. Si sumáramos ese incremento al de este año y a los recursos extraordinarios que llegarán para dedicarlos a las políticas de los cuidados y al mantenimiento de los servicios básicos esenciales, seguro que la conclusión del informe sería aún más positiva. Porque ese estudio ya reconoce que nos situamos por encima de la media del Estado. El jueves pude escuchar, en una entrevista radiofónica, al coordinador de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y aclaró que no se pueden comparar los datos de Canarias con los de otras comunidades porque no se han recogido los presupuestos de los cabildos. Es decir, no es una foto completa. También he leído en prensa que los responsables del estudio reconocen los esfuerzos realizados en Canarias en estos años, aunque decían que eran insuficientes porque partimos de una mala situación debido a la “impericia”, digo textualmente, “de gobernantes anteriores”. Desde luego, salir de la cola en servicios sociales no es algo que se vaya a conseguir en uno o dos años, pero estamos tomando el camino correcto. Por cierto, en el informe también se dan datos de Sanidad y Educación. Si sumamos las tres áreas desde las que se prestan los servicios básicos esenciales, Canarias está entre las primeras comunidades en esfuerzo presupuestario”.

-¿Cómo no hemos conseguido darle la vuelta a esa pobreza cronificada en Canarias?

“Es una pregunta complicada. Sobre todo, para un presidente que solo lleva dos años”.

-No le culpo, pero sí merece una reflexión profunda de la clase política canaria…

“Hay estudios rigurosos que afirman que, en Canarias, tenemos un desequilibrio económico tremendo, con pocas manos que concentran la mayor parte del PIB y mucha población a la que le cuesta llegar a final de mes. Nosotros, por ejemplo, hemos repuesto medio punto de IGIC. Porque cuando se bajan impuestos que son claves para los servicios básicos esenciales, lo que se consigue es que se deterioren. Yo creo que hubo oportunidades, con bonanza económica, para revertir estos datos. Siempre pongo el ejemplo de Baleares, que fue capaz de llegar a acuerdos para tener convenios con el sector turístico y aumentar el salario a los trabajadores, con una implicación del Gobierno autónomo que fue ejemplar. Aquí, por razones diversas, se tomaron otras decisiones. Llegamos a tener 18 millones de turistas y seguíamos a la cola en los servicios sociales, en dependencia, en listas de espera, en datos de empobrecimiento. Con un 20% de paro frente al 9% de Baleares”.

-¿Usted le ha dicho a la patronal hotelera que hay que subir los sueldos?

“Nosotros tenemos buena interlocución con el sector empresarial y hay gente que retribuye bien a sus trabajadores. No hemos tenido tiempo en estos dos años porque solo nos hemos encontrado adversidades y no podíamos plantearle esto al sector turístico. Durante esta crisis, desde lo público se ha hecho un gran esfuerzo, con ayudas como los 1.144 millones de euros, que es un auténtico plan para el turismo, porque la mayoría de las empresas beneficiarias están vinculadas a este sector, con ayudas de hasta cinco millones de euros. Pero con la recuperación, vamos a trabajar para que mejoren las retribuciones a los trabajadores del sector”.

-Las altas tasas de pobreza coinciden con muy bajos niveles de formación en la población desempleada. ¿No ha faltado en Canarias un discurso público que señale la importancia de la educación para salir de esa pobreza crónica?

“Sí. Y de hecho, el informe PISA ha situado a Canarias en los peores datos de alfabetización y de generación de empleo a través de una formación reglada. Ahora hay una oportunidad con los fondos europeos. Están ligados a formación y no son planteados como inversiones aleatorias, sino que tienen que llevar consigo la generación de nichos de trabajo. En Canarias somos punteros en formación profesional dual, esa que une lo que se enseña en las aulas con el trabajo en las empresas. Creo que se está produciendo una transformación educativa que llevará consigo que haya posibilidades de empleo adaptadas a la realidad del siglo XXI. Por ejemplo, en el sector audiovisual, donde Canarias ya es una potencia. Hay tener gente formada para eso, para las energías limpias, para la apuesta por las nuevas tecnologías. También para el turismo, del que vamos a seguir viviendo”.

-¿Qué le parece el Informe del Diputado del Común sobre las residencias de mayores?

“Siempre que el Diputado del Común hace alguna crítica, lo que hay que hacer es corregir esa situación. Y en este caso, la situación afecta al Gobierno, a los cabildos y a los ayuntamientos. Cuando nosotros llegamos, había dos inspectores para 233 residencias. Ahora hay cinco y vamos a hacer un esfuerzo mayor. Porque lo que tenemos que hacer es solucionar los problemas. También es cierto que estamos hablando de visitas a 29 residencias de 233. Con 12 a las que hubo que requerir, siete que respondieron diciendo que iban a subsanar esos errores. Y cinco, de las que cuatro son privadas, que no respondieron. La realidad de las residencias en Canarias es de una buena gestión en líneas generales, como ha dicho la fiscal del área. Y tenemos una prueba que lo evidencia: la pandemia, que puso a examen a las residencias de mayores de todo el país. Canarias ha sido la comunidad con menos fallecidos en las residencias. Fuimos la primera en realizar PCRs a todos los trabajadores y a todos los residentes de todas las residencias público-privadas de Canarias. Y hemos hecho un trabajo que se reconoce incluso en ese informe”.

-Mencionaba antes las ayudas de los 1.144 millones de euros, ¿qué porcentaje se ha distribuido ya?

“Estamos ya en el 50% de las solicitudes. Tenemos de plazo hasta finales de año y vamos a agotar los 1.144 millones. No se va a quedar ni un solo euro en manos de la Administración”.



-Usted dice que cree que acabará la legislatura con este Gobierno, pero las tensiones entre el vicepresidente, Román Rodríguez, y Casimiro Curbelo, han sido evidentes en estos últimos meses…

“Es que somos cuatro partidos… Si muchas veces es difícil evitar las tensiones entre dos… Es normal que las haya, porque cada uno tiene sus legítimas aspiraciones, pero creo que todos tenemos claro que el objetivo es acabar la legislatura, sería la segunda vez que ocurre. Y luego, intentar, en la próxima, terminar todo aquello que no podamos hacer en esta. Porque ha sido una etapa salpicada de adversidades”.

-¿A usted le gustaría, si pudiera, repetir este Gobierno?

“El futuro lo decidirán las urnas y los diputados que consigan las distintas fuerzas. Pero yo apuesto claramente por gobiernos progresistas, con una defensa de los servicios sociales, la igualdad y el medio ambiente. Por tanto, gobiernos que sean semejantes al actual Gobierno de España”.

-¿No le parece que el Puerto de Fonsalía es un proyecto de otra época?

“Sí lo es. Porque en su momento, con Adán Martín de presidente, se planteó como un puerto estructurante para toda la provincia. Pero las cosas cambian. No tenemos las mismas obligaciones ni preservaciones medioambientales hoy que las que había en la época de Adán Martín. Ni Europa es la misma. En algunas cosas, por fortuna. Y, por tanto, se es mucho más exigente. Yo creo que se ha hecho un trabajo riguroso con la propuesta del Gobierno y el Cabildo de Tenerife elaborar un estudio serio y transparente que tenga en cuenta todas las alternativas. Y que tomemos la decisión más lógica a partir de ahí”.

-Se habla mucho de la incorporación o no de Casimiro Curbelo al PSOE. ¿Cómo deja eso a sus compañeros de partido en La Gomera, que han resistido numantinamente durante estos años?

“Yo les reconozco su gran labor en unas circunstancias difíciles en una isla donde tenemos poco poder institucional. Pero también están al servicio de la organización. Y todo socialista quiere convertir nuestras ideas en realidades. Casimiro y ellos fueron compañeros de organización, compartieron ejecutivas… En cualquier caso, el tiempo dirá. También depende de lo que quiera hacer Casimiro Curbelo”.

-Además de votos, qué aportaría Curbelo a una socialdemocracia moderna, horizontal, feminista y ecologista?

“Él tiene una organización asentada en una isla, con tres de cuatro diputados y un senador. Por tanto, tiene un apoyo mayoritario de la sociedad gomera. Y también algunas aspiraciones fuera de la Gomera. Eso es ineludible. Y repito, durante muchísimo tiempo, fue parte del PSOE y defendió nuestro ideario. Estamos hablando de un partido de carácter progresista que forma parte del Pacto de Progreso y con el que compartimos cuestiones ideológicas”.

-Hay quien dice que una de las condiciones que pone Curbelo es que, en la próxima legislatura, gobiernen con CC…

“Eso es falso. Y se lo digo yo y se lo dirá el propio Casimiro Curbelo. No pone ninguna condición. Yo llevo hablando con Casimiro desde hace muchísimo tiempo. Y finalmente conseguimos una alianza para Canarias que lleva dos años y sigue firme. Yo creo que lo que se busca es estabilidad y es lo que tengo que perseguir”.

-Ayer tuvo usted Comité Regional y anunció que se va a presentar de nuevo a la Secretaría General de su partido…

“Sí, expuse mi voluntad de presentarme. También aprobamos la ponencia marco, que es la más amplia que hemos tenido nunca, con 200 folios. Creo que ha sido muy rigurosa, con expertos como Margarita Ramos, Ángel Tristán Pimienta y otros que, de manera altruista, han dado sus conocimientos”.

-Tristán Pimienta ha escrito la ponencia sobre canariedad, un término que tradicionalmente ha hegemonizado el nacionalismo. Parece que han entrado ustedes a disputar el concepto…

“El REF, el sentir canario, la pertenencia a la comunidad no tienen nada que ver con que uno sea o no socialista, conservador o nacionalista. No se ama más a Canarias por ser uno nacionalista. Eso lo rechazo de plano. Tampoco digo que yo quiera más a Canarias que otros. Defender la canariedad, para mí, es sentirte orgulloso de pertenecer a esta tierra, reivindicar lo que te corresponde con exigencia, no con victimismo. Quizá por llorar demasiado hemos llegado a las peores cotas de desempleo y los mayores datos de pobreza de toda España. Hay que exigir con contundencia sabiendo que la política no es más que conseguir cosas, no quejarse de otros. Y, lo primero de todo, gestionar tus competencias. Algunos simplemente critican a otros gobiernos para esconder la mala gestión que realizan. Yo, de eso, me quiero apartar. Porque creo que es un error que hemos pagado demasiado caro en Canarias”.

‘Una Ejecutiva más reducida con una mirada autonomista’

Dice Torres que en el congreso de noviembre propondrá una Ejecutiva más reducida con algunos nombres nuevos enfocada a la “recuperación”. No va a haber grandes cambios de estructura, donde los barones insulares son miembros “natos” y tienen un importante peso político. “No puedo renunciar a liderazgos potentes que tienen mucho conocimiento de su territorio”, afirma. Pero sí quiere reforzar la dimensión canaria del proyecto, una novedad en un partido de tendencias centrífugas que se activan cuando vienen mal dadas. Y donde tanto personalismo provocó, durante años, una preocupante carencia de ‘discurso de país’ que alejó a muchos simpatizantes y que ahora pasa desapercibida en medio del optimismo del poder, conseguido, en parte, gracias a la ola favorable que ha tenido el socialismo español. Para trabajar con ‘sustancia’, han intentado elaborar una ponencia marco para el congreso de cierta potencia, con la participación, entre otros, de la catedrática Margarita Ramos, el escritor Alejandro Krawietz o el periodista Ángel Tristán. Habrá que leerla. Los que analizamos lo que ocurre en el PSOE y los que militan en él.