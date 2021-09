Cristina Cubedo: “Es importante estudiar y seguir formándome para que una vez que se acabe el fútbol pueda empezar una nueva vida”

La defensora de la UDG Tenerife, Cristina Cubedo, en acción ante el Madrid CFF. /UDG Tenerife

Cristina Cubedo, procedente del Valencia CF, es una de las caras nuevas que integran la plantilla 2021-22 de la UDG Tenerife Egatesa de la Primera Iberdrola femenina. La defensora valenciana debutó el pasado domingo con buena nota, a pesar de la derrota ante el Madrid CFF, con su nueva camiseta. Cubedo habló para DIARIO DE AVISOS del giro que ha dado su vida con 21 años, el próximo mes cumplirá 22, tras dejar atrás por primera vez a su familia y coger las maletas para venirse a jugar y a estudiar en Tenerife. La nueva jugadora de la UDG Tenerife Egatesa tendrá una dura competencia a lo largo de la temporada con la grancanaria Sara López, que también despunta maneras para ser una jugadora de referencia en las filas del representativo canario en la élite del fútbol femenino.

–El arranque para la UDG Tenerife no ha sido el mejor con pleno de derrotas. La del Barca era esperado pero menos la cosechada ante el Madrid CFF en La Palmera.

“Desde luego que no es el inicio que nos hubiese gustado, pero esto acaba de empezar. No hay que alarmarse ya que restan aún veintiocho partidos y con el trabajo y esfuerzo que hicimos el domingo, donde creo que fuimos superiores al rival, los resultados van a terminar llegando”



–En el plano personal, ¿cómo valora el debut con su nuevo equipo?

“Estoy muy contenta por el debut con la UDG Tenerife Egatesa, de sumar minutos y poder ayudar al equipo en todo lo que pueda. En mi primer partido con esta camiseta descubrí lo que significa jugar en La Palmera con el apoyo de la afición. Por ese lado quedé muy satisfecha, pero con sabor amargo porque queríamos los tres puntos; esto acaba de comenzar y tenemos que seguir remando porque el siguiente partido frente al Real Madrid será muy importante”.



–¿Qué tal se encontrósobre el terreno de juego?

“Me encontré muy cómoda con mis compañeras y muy arropada porque te lo ponen fácil; creo que no podía estar en mejor equipo. Son una familia”.



–Es una de las nuevas jugadoras que han llegado a la plantilla de la UDG Tenerife. ¿Cómo va la adaptacióncon las nuevas compañeras y a la Isla?.

“Todo cambio es difícil, pero tanto el club como la Isla son buenos sitios para adaptarse rápidamente y en esas estamos. Las nuevas incorporaciones y yo solo llevamos mes y medio en Tenerife, y el proceso de adaptación ha sido muy rápido. Estamos muy contentas y con ganas de seguir remando todas en la misma dirección”.



–¿Se dedica a alguna otra actividad aparte del fútbol?

“Además del fútbol estoy estudiando en la Universidad. He empezado este año una nueva carrera: finanzas y contabilidad. Es muy importante estudiar y seguir formándome para que una vez que se acabe el fútbol pueda empezar una nueva vida”.



–Para los que no la han visto jugar, ¿como se definiría como futbolista?

“Soy una jugadora a la que le gusta salir con el balón jugado. Soy contundente en defensa y voy bien en el juego aéreo a balón parado”.



–¿Quéle decidió a aceptar la oferta de la UDG Tenerife?

“El interés que tuvo la UDG Tenerife en contar conmigo fue mucho, y desde el primer momento me demostraron su confianza. La decisión a nivel deportivo fue fácil porque es un club que siempre da guerra, que quiere más y ahí están los resultados temporada tras temporada en las que cada vez van poniendo el listón más alto”.



–Próxima jornada otro partido de armas tomar contra el Real Madrid, que también llega ‘tocado’ en el plano anímico tras sus derrotas ante Levante y Atlético de Madrid.

“El Real Madrid es un rival muy complicado. El año pasado acabó segundo en la clasificación, pero nosotras confiamos en el potencial que tenemos y lo fuerte que somos en La Palmera. A eso nos vamos a agarrar. Si jugamos con la misma lucha, entrega, y la capacidad de generar ocasiones que tuvimos en el último partido ante el Madrid CFF podremos sacar los tres puntos perfectamente. Hay que tener tranquilidad que los resultados van a llegar, y ojalá sea en el siguiente partido”.



–¿Dejar a la familia atrás es lo que más cuesta cuando decide jugar al fútbol tan lejos de su hábitat natural?

“Cuesta mucho dejar atrás a la familia porque es la parte más importante de tu día a día, y más en mi caso que siempre he estado con ellos. Pero es importante dar este paso porque se aprende a valorar más lo que tienes, y estoy segura que me hará crecer a nivel personal y como deportista. Además tengo la suerte de que mi familia me apoya en todo, y estén lejos o cerca, siempre están ahí dándome fuerzas”.