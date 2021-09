La DGT prepara una carta sorpresa para miles de conductores: les adelanta la ITV

Imagen de un vehículo pasando la ITV en un establecimiento de Santa Cruz de Tenerife. S. M.

La DGT (Dirección General de Tráfico) no suele dar buenas noticias a los conductores. Ver una carta suya es sinónimo de multa o sanción. O lo que es lo mismo, de tener que pagar. A veces, una pequeña cantidad y otras… algo mayor. El caso es que el infractor se lo merece. Si uno lo hace todo bien, no tendrá que afrontar el desembolso de ninguna cantidad. Eso sí, la carta que van a recibir miles de conductores próximamente -una de las muchas que envía Tráfico- no tiene nada que ver con ninguna de las casuísticas anteriores, sino con una nueva fecha para pasar la ITV.

Dicho de otro modo -y de la forma más simple posible-, la DGT enviará una carta próximamente a miles de conductores – para notificarles una nueva fecha para pasar la ITV, incluso cuando estos ya hayan pasado la Inspección Técnica de Vehículos.

¿Y esto, por qué? Pues bien, en los últimos meses se han implementado algunos procesos en la ITV. Por ejemplo, la nueva normativa establece que todos aquellos coches que hayan sido declarados “Siniestro total” tras sufrir un accidente, tendrán que pasar la ITV tras ser reparados para que se certifique que se encuentran en buen estado. O, dicho de otro modo, que pueden circular sin problemas y sin poner en riesgo a otros conductores.

Si este coche no pasa esa revisión, no podrá circular legalmente, con lo que se expone a una multa importante, según cuenta el diario Ideal.

