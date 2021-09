La UDG Tenerife Egatesa se estrena en casa ante el peligroso Madrid CFF

En el colectivo radica el secreto del éxito de la UDG Tenerife Egatesa. /LaLiga

La UDG Tenerife Egatesa quiere borrar de un plumazo la goleada encajada en el arranque liguero ante el FC Barcelona con un triunfo en La Palmera frente al Madrid CFF, en choque correspondiente a la segunda jornada de la Liga Ellas. El partido se disputa mañana, a partir de las 12.00 horas, y está patrocinado por Santo Chihuahua Restaurant. Las entradas cuestan 10 euros y los abonados y niños hasta 12 años entrarán gratis. El partido se podrá ver por Televisión Canaria, que también ofrecerá el próximo fin de semana el choque ante el Real Madrid.

El equipo de Francis Díaz pese a la goleada encajada ante el todopoderoso FC Barcelona dio buena imagen en líneas generales aunque se echó en falta un poco más de mordiente en ataque y corregir fallos defensivos groseros que cuestan goles. Tampoco los inicios de curso se le ha dado bien al Egatesa ya que solo ha podido empatar un partido y ha perdido los otros seis.

El caprichoso bombo no fue benévolo para las sureñas ya que se miden en las tres primeras jornadas al Barça campeón de todo, al Madrid CFF que se le da muy bien La Palmera, y el Real Madrid, que hace unos días logró una histórica clasificación para la fase de grupos de la Champions tras apear al Manchester City. Ahora el Egatesa dispone de una doble oportunidad en La Palmera para dar un salto en la clasificación.

Precedentes

El conjunto tinerfeño quiere resarcirse de la derrota sufrida en el último de los precedentes entre ambos equipos (0-1), también primer enfrentamiento liguero del curso justo un año atrás. Con anterioridad, ambos equipos se repartieron los puntos en la temporada 2019-20 (2-2) y en la 2018-19 fue el cuadro madrileño el que se adjudicó el triunfo por un ajustado 2-3. En la 2017-18 se produjo la única victoria de las guerreras en casa ante el Madrid CFF (2-0).

El entrenador local podrá contar con toda la plantilla y ya se verá si hay cambios con respecto al primer once que jugó en el Johan Cruyff. Las únicas posiciones que podrían cambiar serían la del lateral derecho con la entrada de María Estella en detrimento de Aleksandra, la de Koko, que no jugó en Barcelona por decisión técnica, en lugar de la internacional belga Jassin Blom, y la de Silvia Doblado por la estadounidense Claire, que no tuvo un buen debut.

Francis Díaz, en los medios oficiales, valoró el choque ante el Madrid CFF. “Es un partido importante. En casa tenemos que ser fuertes, defendiendo nuestra idea hasta el final. Venimos de una derrota abultada y queremos resarcirnos con el apoyo de nuestra gente. Deseamos conseguir la primera victoria delante de nuestra afición”.