Llega a los cines ‘Dune’, un espectáculo de ciencia ficción

Denis Villeneuve dirige la nueva adaptación de la novela de ciencia ficción ‘Dune’, con un reparto espectacular.

Brilla entre la oferta de novedades ‘Dune’, la nueva versión de la novela superventas de ciencia ficción, junto a las comedias españolas ‘Sevillanas de Brooklyn’ y ‘El club del paro’ y otras propuestas como ‘Lazos’, ‘Ninja a cuadros 2’ o ‘Calamity’.

Tras ‘La llegada’ y ‘Blade Runner 2049’, el realizador nominado al Óscar Denis Villeneuve, dirige ‘Dune’, basada en el bestseller de Frank Herbert. Está protagonizada por un elenco estelar encabezado por el nominado al Óscar Timothée Chalamet (‘Call Me by Your Name’), Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa y Javier Bardem (ganador del Premio de la Academia de Hollywood por ‘No es país para viejos’). La película ofrecerá el viaje de un héroe mítico, Paul Atreides, que deberá viajar al planeta más peligroso del Universo para asegurar el futuro de su familia y de su gente.

Carolina Yuste protagoniza la comedia ‘Sevillanas de Brooklyn’.

Por su parte, Vicente Villanueva dirige la comedia familiar ‘Sevillanas de Brooklyn’, con Carolina Yuste, ganadora del Goya a la mejor actriz por ‘Carmen y Lola’. Ella es Ana, una joven sevillana que vive en un barrio humilde donde todos andan bastante justos económicamente. Todo irá a peor cuando su madre, para evitar el desahucio, decide engañar a una agencia para acoger en su casa a un estudiante afroamericano de familia adinerada.

También de producción española, se estrena ‘El club del paro’, escrita y dirigida por David Marqués, nominado al Goya al mejor guion por ‘Campeones’. Está protagonizada por Carlos Areces, Fernando Tejero, Adriá Collado y Eric Francés y cuenta además con la participación de Antonio Resines, Javier Botet y María Isasi, entre otros. Relata la historia de cuatro amigos que se reúnen cada mañana para arreglar el mundo a su manera. Todos están en paro, menos uno.

Un año después de inaugurar el Festival de Cine de Venecia en 2020, donde fue descrita por la prensa como “la versión europea de ‘Historia de un matrimonio’, ‘Lazos’, la nueva y conmovedora película del director italiano Daniele Luchetti, aterriza en la cartelera española. Es la adaptación cinematográfica de ‘Ataduras’, de Domenico Starnone, que sigue a una familia italiana a través de dos generaciones. Ambientada en Nápoles, arranca en los años 80, cuando Aldo y Vanda, con dos hijos pequeños, están a punto de separarse después de que él confiese que tiene una aventura. Treinta años más tarde, siguen casados.

Concluimos con dos opciones de animación dirigidas al público más joven. Por un lado, ‘Ninja a cuadros 2: Misión Tailandia’, basada en el exitoso libro infantil, y a su vez secuela de una primera entrega que en 2018 se convirtió en la película danesa más taquillera de la historia, donde vendió cerca de un millón de entradas. Gira en torno a Álex y el Ninja a cuadros, quienes se embarcan en la frenética búsqueda del villano Phillip Eppermint. De otro lado, se estrena ‘Calamity’, premiada como mejor largometraje en el Festival de Annecy. Basada en la vida de la mítica vaquera Calamity Jane, es un western infantil muy auténtico que presenta las agitadas aventuras de su heroína, primero en busca de un villano, luego de su destino.