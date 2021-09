Luis Miguel Ramis: “En el fútbol hay que resetear continuamente, semana a semana”

Apenas se han disputado cinco encuentros y el CD Tenerife de Luis Miguel Ramis ya ha conseguido algo muy importante: volver a ilusionar a una afición desencantada. Lo de menos es la actual posición en la clasificación. Para el seguidor birria tiene más valor ver que su equipo es capaz de competir ante cualquiera, que atrás es sumamente seguro y que arriba tiene futbolistas creativos y resolutivos. La idea de juego también está clara y no hay dudas de que el grupo está trabajado. Esos son otros valores que agradan a una afición que estaba cansada de ver inicios calamitosos temporada tras temporada. Para lo bueno y para lo malo, el míster tarraconense es el responsable de lo que pase sobre el campo y ahora le toca disfrutar, aunque sin echar las campanas al vuelo, que esto acaba de empezar.



-¿Han logrado el debut soñado?

“Trabajamos para que las cosas vayan bien, luego pueden ir bien o no, pero de momento la respuesta del equipo es buena. Eso nos indica que estamos en la buena línea, pero sabemos que todo cuesta mucho y que tendremos muchas dificultades. Eso lo tenemos asumido. Mantenemos una buena línea y el equipo está trabajando bien. Se le está dando continuidad desde el principio de la pretemporada a lo que trabajamos y hay plena creencia en lo que se trabaja. Estamos compitiendo bien y nuestra ilusión es seguir igual”.



-¿Tiene la sensación de que el tinerfeñismo se ha vuelto a reactivar gracias a este buen arranque?

“No debemos quedarnos solo con eso. Esto es muy largo y son muchas semanas de competición. Lo que tenemos que hacer es darle continuidad a todo eso. Hemos conseguido que el equipo entienda lo que precisa la categoría y que hay que adaptarse a muchas circunstancias. En ese sentido, es bastante completo y versátil. Lo difícil no es llegar, es intentar mantenerse. Tendremos altibajos durante la temporada, pero lo importante es que el equipo siga creyendo que el trabajo tiene su resultado”.



-Cuando vengan mal dadas, deseará que el entorno y la afición tengan paciencia.

“Habrá derrotas porque esto es así y, en ese sentido, tenemos la experiencia de la temporada pasada, en la que hubo semanas buenas y otras no tan buenas, pero el equipo siempre mantuvo la cabeza alta y el nivel competitivo. Al final en el fútbol hay que resetear continuamente, semana a semana, independientemente del resultado”.



-Por una simple cuestión estadística, la derrota está cada vez más cercana.

“Las derrotas hay que digerirlas igual que las victorias. Siempre intentamos que los partidos se decanten hacia nuestro lado, pero hay un rival delante que también intenta lo mismo. Lo importante es estar fuerte mentalmente en cada circunstancia. Ganar y perder tiene su proceso, pero lo que nunca debemos abandonar es la claridad de ideas. Los rivales tienen la misma mentalidad y la Segunda te pide mirar hacia adelante siempre. Lo conseguido o lo no conseguido en las semanas anteriores no te ayuda a encarar la semana siguiente. Lo que te ayuda es estar mentalmente fuerte y trabajar la semana bien”.



-¿Lo que más satisfecho le tiene es que su equipo solo haya encajado un gol tras cinco encuentros jugados?

“Me tiene satisfecho la globalidad del equipo. Los jugadores entienden que todas las fases del juego son importantes. No trabajamos más unas que otras. Incidimos cada semana en lo que creemos que tenemos que potenciar y en lo que creemos que nos viene bien para el partido siguiente. Tenemos un trabajo de base que intentamos que cada día sea más sólido, más rutinario y desarrollarlo en el campo. De lo primero que estoy satisfecho es del comportamiento de los jugadores y de la capacidad que tienen para recibir todos los mensajes que se les dan y que entiendan lo que precisa la categoría. Es muy importante situarse en el entorno que estamos”.



-¿Qué tanto por ciento de ventaja tiene su equipo con respecto a otros por tener la misma idea de juego desde la temporada pasada?

“Es complicado ponerle un número a eso. Hay equipos que compensan las bajas con jugadores de muchísimo talento o con otros que solo son accesibles a algunos clubes. El paso de las jornadas es el que dirá lo que pesa más. Yo creo que el conocer el camino que tenemos que seguir es importante para sentar los conceptos, pero eso no te garantiza al cien por cien que vayas a rendir más durante la temporada. Es verdad que los equipos que sumaron jugadores nuevos o entrenadores nuevos necesitan su tiempo, pero no hay que olvidar que nosotros fichamos a 11 jugadores. Eso es casi la mitad de la plantilla y eso es mucho. Por suerte, los que ya estaban han arrastrado muy bien a los que han llegado. Y los nuevos han venido con una capacidad enorme de sumarse al resto y seguir el mismo camino. Pero, insisto, la temporada es muy larga y ahora mismo no hay una muestra suficiente de partidos como para definir qué es lo que puede pasar en el resto de la misma”.



-Pero hay jugadores que parecen que llevan toda la vida jugando en este equipo y pongo como ejemplo a Corredera.

“Es verdad, pero es que nosotros conocíamos a lo que traíamos. Sabíamos que eran jugadores que se podían adaptar a lo que ya teníamos y a lo que podía suceder. Es todo más sencillo cuando fichas buenos jugadores, que te aportan muchas cosas en el campo, y futbolistas con hambre de crecer. No firmamos aleatoriamente. Fue un proceso muy largo, muy selectivo y con muchas opciones. Elegimos lo que realmente queríamos, a pesar de que tuvimos muchas opciones. Lo que ha venido sí cumplía con los requisitos. Ellos están respondiendo bien y demostrando un nivel de concentración y compromiso muy grande”.



-Cuando usted negoció su renovación, puso como condición que la plantilla diese un salto de calidad importante. ¿Cree que se ha dado?

“Sigo pensando que hemos fichado lo que queríamos y los jugadores nos están demostrando que querían venir. Eso es una buena noticia. Es verdad que entendíamos que había que traer a jugadores que nos aportaran un margen de mejora con respecto a la temporada anterior y creemos que no nos hemos equivocado. Ya en pretemporada sabíamos que eran jugadores que nos iban a aportar muchas cosas. Pero queda mucho y hay que seguir demostrando que no nos hemos equivocado. Es demasiado pronto para hacer valoraciones profundas de lo que puede ser en el futuro, por lo que preferimos vivir el momento, disfrutar de las victorias lo justo y trabajar dejando a un lado lo que ha pasado la semana anterior. Las inercias cambian cada semana, por lo que cada partido tiene que ser un reto”.



-¿Le ha sorprendido el rendimiento de Álex Corredera? En muy poco tiempo se ha convertido en una pieza clave.

“A Álex le hice debutar en Segunda División en el Almería y sabía de las condiciones que tenía. Obviamente necesitaba un proceso de formación y maduración que ya ha conseguido, pero aún tiene que aprender muchas cosas, por lo que puede aportar muchas más cosas. Es muy receptivo y tiene talento, pero, además, tiene jugadores al lado que le van a generar mucha competencia. Aquí nadie es titularísimo y menos ahora que se permiten cinco cambios”.



-Le pregunto por otro caso concreto, el de Enric Gallego. No ha marcado, pero tiene toda la pinta de que lo hará más pronto que tarde. Es un jugador que, además de goles, aporta muchísimos beneficios al ataque del equipo.

“Tendrá la ansiedad propia del delantero de encontrar el camino del gol, pero entendemos que viene de estar entrenando, pero no compitiendo y eso merma en los minutos de competición. El trabajo diario le está permitiendo sumar mejores minutos. En Valladolid lo vimos mucho más fresco y con mayor capacidad. No encontró el gol, pero lo persiguió, por lo que tiene que seguir en el mismo camino. El gol le llegará y debe seguir trabajando igual para sus compañeros”.



-Nadie hubiese apostado nada en verano por la suplencia de Moore y la titularidad de Mellot.

“A día de hoy, nadie le ha quitado el puesto a nadie. Simplemente son rendimientos. Mellot llegó, se asentó bien y ha dado un buen rendimiento. Moore se incorporó más tarde, pero sabemos que nos aporta muchísimas cosas. Lo bueno es que tenemos dos laterales buenísimos y que los dos van a tener mucha importancia. Los dos están compitiendo entre ellos con toda la naturalidad del mundo. Shaq está tranquilo y trabajando como el que más. No me cabe ninguna duda acerca de que Shaq será uno de los jugadores más importantes de la plantilla a lo largo de la temporada”.



-¿Apeh está por delante de Ethyan o Ethyan está por delante de Apeh?

“Yo no tengo a nadie por delante de nadie. Cada semana tomo una decisión, pero eso no significa nada. Son momentos, rendimientos y líneas de continuidad, pero sé que a lo largo de la temporada debe haber premios para todos. Repito que obstáculos habrán, por lo que los jugadores nos tienen que demostrar que pueden estar ahí. Es verdad que no tuve tiempo de prestarle toda la atención que me hubiera gustado por el contexto del equipo y por la pandemia. Ahora lo conozco más profundamente y podemos trabajar semana tras semana”.