Pedri echa una mano al Alirón Tegueste y al Juventud Laguna

El jugador internacional del FC Barcelona, Pedri González

El Alirón Tegueste y Juventud Laguna recibieron ayer la cantidad económica que les corresponde por ser los clubes de base en los que jugó Pedro González López, Pedri. Al convertirse en profesional, estos equipos reciben la compensación, que está estipulada dentro del organigrama de la Real Federación Española de Fútbol. La entrega de los talones se produjo en la mañana de ayer en el Salón de Actos de la Federación Tinerfeña de Fútbol.



Asistieron al acto Julio Argelio Hernández, presidente del Juventud Laguna; Miriam Padilla, directora de la sucursal de Cajasiete de Benito Pérez Armas; Ramón Hernández, vicepresidente de la FTF; Julio Rodríguez Hidalgo, tesorero de la FTF, y José Eladio Ramos, presidente del Tegueste.



Ramón Hernández aseguró que “este acto lo hacemos para que se sepa que, de alguna manera, Pedri ha dejado un dinero por su primera inscripción profesional a los equipos modestos. Creo que debe ser una alegría para todos que, por lo menos, los que lo han criado y lo han hecho deportista tengan una recompensa.

Ya nos gustaría a nosotros, sinceramente, que el beneficio hubiese sido mayor, porque el esfuerzo de ellos es superior al que han hecho otros equipos y que se han llevado la parte más amplia del pastel”.



A continuación tomó la palabra José Eladio Ramos, presidente del Tegueste, que en su alocución agradeció a la Federación Tinerfeña y a la Española, “la gestión, que ha tardado un poquito, para reconocer el aplicar este mecanismo de compensación, pero así y todo estamos en buenas manos, porque están apoyando al fútbol base. Eso para nosotros es clave, tanto para el Juventud Laguna, que ha tenido un papel relevante, como para el Tegueste. He invitado a anteriores presidentes como Chema porque él es el representante de la Junta Directiva y que estaba en los momentos claves de Pedri y me parece de justicia que esté aquí, pues su directiva y su cuerpo técnico tienen mucho que decir en este tema. Simplemente agradecer y, efectivamente, lamentar, como bien ha señalado el vicepresidente, que los clubes modestos que trabajan por formar los mejores futbolistas no siempre reciben lo que se merecen. Hay una realidad y más vale pájaro en mano que cientos volando. Reiterar del Tegueste el agradecimiento a la Española y especialmente a la Tinerfeña”.

Si hay un traspaso, hay más beneficios



Tras esta intervención, Ramón Hernández matizó que estas cantidades entregadas corresponden al paso del profesionalismo del jugador. Si Pedri es traspasado a un equipo perteneciente a otra federación, entonces los mencionados clubes recibirán unas cantidades muy superiores: “Hay comentarios que han provocado una gran confusión, incluso que debería ser más dinero. Estas cuantías son las que están legisladas por la Federación Española, por su primera inscripción profesional. Otra cosa es si es traspasado a un club extranjero, ya que el porcentaje solidario que recibirían ambos clubes es muy, pero muy superior al que han recibido ahora”, explicó el vicepresidente.