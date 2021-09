Quejas en las redes por el ‘consejo’ de un guardia de seguridad a una pareja homosexual en La Laguna

Intercambiador de Padre Anchieta, en La Laguna. / DA

“Mi cuñada es lesbiana y mi cuñado también es del otro lado. A mí eso me da igual, ¿viste lo que pasó con el pibe este que lo mataron?” Así comienza el vídeo de una conversación entre un guardia de seguridad y una pareja de chicos en la estación de guaguas de La Laguna. El intercambio de palabras, que ha desatado la polémica en las redes sociales, se produjo el miércoles, a las cinco de la mañana. Poco antes, uno de los afectados, Magec Tejera, de 19 años, se encontraba sentado en uno de los bancos del Intercambiador con dos amigos, abrazado a uno de ellos, esperando a que llegara la guagua, cuando el citado empleado les instó a que se separaran.

Magec decidió sacar el teléfono móvil para grabarlo todo. En un tono cordial, pero con palabras desafortunadas e inadecuadas, el guardia se acercó a los jóvenes para tratar de explicarles que “hay muchos homófobos y que en la vía pública puedes hacer lo que te dé la gana, pero dentro de un sitio cerrado, como aquí, tienes que respetar un poco”.

“Yo estoy libre y puedo hacer lo que me dé la gana, si fuera con una tía no pasaba nada, ¿no?”, responde Magec. El trabajador, por su parte, insiste en que él no es homófobo, “que tengo una cuñada lesbiana y un cuñado mariquita y yo me llevo bien con ellos; a mi la condición sexual me da igual, chaval. Lo que te estoy diciendo es que hay mucho hijo de puta ahí fuera y que tengas un poco de cuidado en ese sentido para evitar que te pase nada y que les des un disgusto a tus padres, no es más nada”.

TITSA pide disculpas

El joven compartió el vídeo en Instagram y ya acumula cerca de 9.500 reproducciones y casi mil interacciones. La escena fue igual de criticada en Twitter. Al otro lado del teléfono, Magec recalca que no cree que “deba estar reprimido por lo que piense la gente. Yo no soy el culpable de que me puedan pegar. Él dice que yo no puedo ser gay en público para que no me maten o no me peguen; no hay que estar reprimido por eso, no tienes que vivir con miedo a lo que pueda pasar”.

Fuentes de Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA) han indicado a este periódico que “somos los primeros en lamentar lo ocurrido” y, a su vez, han confirmado que “hemos tomado las medidas oportunas, a través de la empresa de seguridad”. Asimismo, han tratado de ponerse en contacto con el chico que ha denunciado los hechos en su perfil en Instagram, Magec Tejera, “para pedirle disculpas”.