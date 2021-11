Pedri se acuerda de La Palma tras ganar el Trofeo Kopa

El futbolista tinerfeño del FC Barcelona, Pedri González.

Diario de Avisos / Europa Press

El futbolista tinerfeño del FC Barcelona, Pedri González ha recibido este lunes el Trofeo Kopa en la gala del Balón de Oro 2021 que organiza la revista France Football en el teatro Châtelet de París, un reconocimiento que se suma al prestigioso Golden Boy que le fue concedido hace poco más de una semana y que le acredita como el mejor futbolista del curso menor de 21 años de edad. Bajo la atenta mirada de los mejores futbolistas del mundo, entre ellos su excompañero Leo Messi, el internacional español recogió el premio y se lo dedicó a su familia, y quiso mandar un mensaje de ánimo para los afectados por el volcán de La Palma, en erupción desde el pasado 19 de septiembre.

“Hace poco cumplí 19 años, y la mejor manera de celebrarlo es recibir este premio al lado de grandes futbolistas del mundo. Quiero agradecérselo al Barça, a la gente que me ha apoyado día a día, a los entrenadores y a los capitanes, que me hicieron mi estancia en Barcelona más fácil, como Leo Messi; gracias por todo lo que me ayudaste”, señaló tras recoger el premio.

Además, agradeció el trofeo a su familia. “Son los que están día a día apoyándome y dándome consejos; se lo merecen”, dijo, sin olvidarse de los afectados por el volcán de La Palma. “Quiero dar una mención especial a la isla de La Palma, que lo está pasando mal. Todo el apoyo que les demos es bienvenido”, indicó.

Así, el joven teguestero de 19 años, que actualmente se encuentra lesionado, se impuso a sus principales rivales en este premio, Jude Bellingham, Mason Greenwood, Nuno Mendes y Jamal Musiala.

Pedri completó su doble nominación con un vigésimo cuarto puesto en la general del Balón de Oro entre los 30 nominados, siendo el español mejor clasificado por delante del delantero del Villarreal Gerard Moreno, que terminó vigésimo sexto -empatado con el jugador del Inter Nicolò Barella y el del Manchester City Ruben Dias- y del defensa del Chelsea César Azpilicueta, vigésimo noveno junto al croata del Real Madrid Luka Modric.

El futbolista tinerfeño fue el jugador que más partidos disputó la pasada temporada. Con el FC Barcelona conquistó la Copa del Rey y con la selección olímpica española se colgó la medalla de plata en Tokyo 2020.