Ana Obregón, positivo en COVID a solo 48 horas de dar las campanadas

“Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado” ha escrito Ana Obregón en su perfil de Instagram para avisar a todos sus seguidores de que se ha contagiado de Covid y por ese motivo no dará las Campanadas en TVE, tal y como estaba previsto, con Anne Igartiburu.

La actriz ha querido tranquilizar a todos sus seguidores y ha asegurado que: “Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro súper fuerte gracias a las vacunas” confesando que lo que más pena le da es: “no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle”.

Aún así, ha invitado a todos sus fans a ver las Campanadas en TVE: “Os animo a que toméis Las uvas en @rtve con mi adorada @anneigartiburu y Petrus Jacob, porque mi corazón estará allí con vosotros”. Una noticia de última hora que acaba de compartir a través de redes sociales y que ha hecho saltar todas las alarmas.

Ana Obregón ha terminado agradeciendo el trabajo que ha hecho su diseñador para el 31 de diciembre y ha anunciado una noticia que no esperábamos, dará las Campanadas el año que viene: “Gracias a @rubenhernandezcostura_ por sus manos de oro y porque me había hecho un vestido maravilloso que me guardo para el año que viene”.