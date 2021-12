David correrá para los que más lo necesitan en Añaza

David Ledesma afrontará un nuevo reto solidario

El próximo 18 de diciembre David llegará a Los Gigantes, se calzará sus tenis, respirará hondo y emprenderá una carrera solidaria de, no más ni menos, 148 kilómetros. Lo hará por la gente que más lo necesita de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, justo cuando llegan unas fechas entrañables, pero en las que, también, la desigualdad se hace demasiado patente.

“Creo que cubriré la distancia entre el sur de Tenerife y Añaza en 24 o 28 horas”, asegura con tranquilidad, mientras muchos lo vemos con ojos de sorpresa. Su intención es poder hacer acopio de alimentos básicos para las familias más necesitadas de Añaza, en colaboración con la AAVV 8 de Marzo, que siempre se vincula y no duda en participar en iniciativas solidarias: “No nos hemos puesto un objetivo en concreto, la verdad, solo nos gustaría que la gente viera que lo que puede parecer carente de importancia, como un litro de leche o un paquete de garbanzos es muy importante para mucha gente”.

Esta idea surge de David Ledesma y, prácticamente, se ha movido él solo para que sea una realidad, no habiendo recibido un solo apoyo público: “He intentado contactar con varios concejales en este tipo de retos, pero, o no he podido o me han dicho ‘ya hablamos’, pero la realidad es que no me responden”.

David Ledesma

Por eso, optó por buscar colaboraciones privadas, sobre todo a la hora de encontrar lugares que recibieran los alimentos no perecederos: “La farmacia del muelle de Los Cristianos, los gimnasios 360 Centro de Entrenamiento, Hércules, North Trail o Fight Club y el CC Carrefour Añaza se han ofrecido para que la gente pueda dejar allí la comida. Mientras que Interbanderas me dará la ropa que usaré y Aqualia, el agua de los avituallamientos”.

Pero David, que empezó con este tipo de retos en 2019, no estará solo. Nunca lo está. Su mujer (Yurena) lo acompaña en cada paso de control, es la que mejor entiende lo que hace, algo que puede resultar una locura para mucha gente: “Ella no entiende de carreras, no sabe nada sobre este tema, pero siempre está ahí acompañando, apoyando y ayudando. Sin ella, y sin mis hijas, Irene y Adriana, no sería posible. Solo puedo darles las gracias”.