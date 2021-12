El influencer Daniel Illescas se enamora de Lanzarote

Cualquiera que visite Canarias durante estas fechas navideñas descubrirá una Navidad única, lejos del frío y las nevadas que suelen ilustrar los libros infantiles. El influencer de viajes Daniel Illescas ha elegido la isla de Lanzarote para disfrutar algunos días de Navidad.

El también modelo catalán, que cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales, ha compartido imágenes alucinantes de sus playas, carreteras y hoteles con vistas de ensueño hacia tierras volcánicas.

El joven presentaba hace unos meses en Madrid su primer libro, Be part of it de la editorial Cúpula. Un trabajo en el que plasma su viaje solidario a un orfanato en Mfangano, Kenia. Allí, Illescas descubrió una realidad que le cambió por dentro, algo que ha querido compartir con todos sus seguidores en Instagram y YouTube.