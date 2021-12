El Tenerife quiere usar la Copa como excusa para volver a ganar

Imagen del CD Tenerife – Lugo. Fran Pallero



La Copa del Rey recobra protagonismo esta noche en el Heliodoro Rodríguez López con la visita, por segunda vez esta temporada, de la SD Eibar. El cuadro armero derrotó a los blanquiazules ya en LaLiga y los locales esperan devolverle la jugada ante su afición en esta cita copera. Para ambos está en juego medirse a un equipo de Primera División en la siguiente eliminatoria.



De sobra se conocen los de Luis Miguel Ramis y los de Gaizka Garitano, pues no solo se midieron en la competición doméstica, sino que llevan todo lo que se ha jugado de liga echando un pulso por las primeras posiciones de la tabla.



Sin embargo, los equipos que jueguen hoy serán muy diferentes a los de cada fin de semana. Las rotaciones harán, de nuevo, acto de presencia en ambos onces iniciales, dado que los técnicos quieren dosificar los esfuerzos y ninguno olvida que el fin de semana tiene otro partido. Y de liga, que es más importante que el Torneo del KO, que básicamente se quiere para hacer caja cuando toca un Primera. Ramis, que ya de por sí es muy proclive a rotar a sus jugadores cada fin de semana, no se quedará atrás esta noche. “La intención es intentar repartir cargas en función de cómo vaya el partido. Las lesiones no nos permiten duplicar en todas las posiciones y hay que repartir niveles de carga”, avisó. En este sentido recordó que el partido se juega “entre semana, venimos de LaLiga y tenemos jornada el fin de semana, y hay que hacer uso de todos los jugadores de la plantilla. Tengo un abanico de posibilidades. Va a ser difícil ante un buen rival, pero saldremos a hacer las cosas bien, como siempre intentamos hacerlas”.



Lo que no espera es que el Eibar resuelva esta eliminatoria de la misma manera que logró los tres puntos en el último precedente jugado en el estadio, donde los locales fueron mejores, pero no concretaron sus ocasiones, algo que sí hizo el Eibar. “Espero un partido que no vaya en la misma línea, pero por el resultado que fue. Espero que las situaciones de gol las hagamos y que ellos tengan pocas. En su día tuvieron el acierto individual de un jugador. Hay que afrontarlo con la intensidad y crear situaciones de juego, porque en los últimos partidos no hemos sido tan dañinos ni hemos podido sorprender a los rivales. A nivel defensivo, la SD Eibar te exige muchísimo, por su desequilibrio individual y colectivo”, explicó.



Garitano sí que desea un resultado parecido y espera un Tenerife semejante en lo táctico “porque ellos siempre juegan igual”. “Es un equipo que lo hace muy bien, que está arriba en la clasificación por méritos propios. Tiene buenos jugadores y es un conjunto muy trabajado tácticamente, encajan muy poquitos goles y eso les hace fuertes”, indicó el preparador del cuadro armero.



Con los eibarreses regresan a la que fue su casa Fran Sol, delantero que la pasada campaña militó en las filas tinerfeñas, y Javi Muñoz, quien jugó en la isla en la temporada 2019/2002.



La gran ausencia del Eibar será la del campeón del mundo Fernando Llorente, con COVID.