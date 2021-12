Gisela Robledo, con la flor y nata del deporte mundial

La joven delantera colombiana se incorpora con toda la ilusión del mundo a la disciplina de la UDG Tenerife. /Twitter

Bombazo el que anunció la UDG Tenerife Egatesa con el fichaje de la jugadora colombiana, Gisela Robledo, que firma con la entidad isleña hasta 2023. Se espera que la flamante delantera llegue a Tenerife el próximo 2 de enero para ponerse a las órdenes de Francis Díaz, y con posibilidades de debutar en La Palmera ante el FC Barcelona.

La UDG Tenerife se hace con los servicios de un diamante en bruto de tan solo 18 años y que se ha convertido en un icono en el fútbol femenino sudamericano. El año pasado rodó un spot publicitario para la bebida deportiva Gatorade con la ayuda de cuatro de los atletas más icónicos del mundo: Leo Messi, siete veces ganador del Balón de Oro; Serena Williams, veintitrés veces campeona de Grand Slams de tenis, Usain Bolt, dueño del récord mundial como velocista; y Michael Jordan, seis veces campeón de la NBA con los Bull de Chicago, campeón olímpico e integrante del Salón de la Fama de la NBA. Pues bien junto a todos ellos aparece Gisela Robredo, reconocida como mejor jugadora sub-20 de Sudamérica por parte de la IFFHS (Federación Internacional de Estadística e Historia del Fútbol). También formó parte del once ideal sub-20 del último año por la mencionada IFFHS y galardonada como Mejor Jugadora Revelación de los Premios Fémina Fútbol 2020. En su historial, también figura una participación en el Mundial sub-17 de 2018 en Uruguay y un debut especial con la selección nacional de Colombia el 9 de noviembre de 2019.

“Apenas firmé el contrato con la marca me contaron la idea de la publicidad, pero nada se compara con verme ahí, al lado de semejantes estrellas… Un día volví del entreno y tenía cientos de mensajes en el teléfono. ¡Todos lo habían visto y me felicitaban! Mis compañeras me cargaban: ‘¡Es brutal, tú en una publicidad con Messi!’”, señaló Robledo a la página oficial de la FIFA.

La web del máximo organismo del fútbol mundial le dedicó un reportaje haciendo hincapié en que se trata de una auténtica joya por clase y talento futbolístico.

Gisela Robledo es ahora una estrella mediática, aunque su gran sueño es convertirse en la mejor jugadora del mundo. Su exquisita técnica la ha perfeccionado gracias a su hermano David y sus primos y se metió en el deporte rey pese a la oposición de su madre, para la que “eso es para hombres”. Su tía Oliva es su gran valedora: le pagaba las botas y los pasajes de autobús para desplazarse a los entrenamientos.

El presidente de la UDG Tenerife, Sergio Batista, mostró a los medios oficiales del club su agradecimiento e ilusión ante esta nueva incorporación. “Agradecemos enormemente que, pese a las diferentes ofertas recibidas, Gisela Robledo, se haya decidido por nuestro club para seguir creciendo y mejorando, estamos seguros de que nos va a dar muchas satisfacciones. Tenemos muchas esperanzas puestas en ella, es una jugadora con proyección. Estamos construyendo una plantilla de cara al futuro y ella encaja a la perfección”.

Primeras palabras de azul y blanca

La crack colombiana valoró su fichaje por la UDG Tenerife Egatesa en los medios oficiales del club. “Siento una gran ilusión por formar parte de este gran equipo, que viene luchando por sus sueños y consiguiendo grandes éxitos en los últimos años. Es un honor vestir la camiseta de las guerreras, estoy muy emocionada y con ganas de empezar a entrenar con mis nuevas compañeras. Agradezco la oportunidad a la UDG Tenerife, han apostado fuerte por mí y quiero devolver la confianza. Tenía varias ofertas y estoy segura de que elegí el mejor destino posible. Quiero seguir creciendo como futbolista y como persona en Tenerife”.

Robledo se define como una futbolista que “da el el cien por cien sobre el terreno de juego, que destaca por su “velocidad” y que uno de sus puntos fuertes es el “uno contra uno”.

La nueva futbolista del representativo canario de fútbol femenino se dirigió a la que será su nueva afición. “Soy una guerrera. Una jugadora que dará todo sobre el terreno de juego en cada partido. Prometo compromiso y lucha hasta el pitido final de cada encuentro. Daré todo para que la afición esté orgullosa de mí, espero celebrar muchos goles y victorias, juntos”.