HER Feminist Festival celebra su jornada de conciertos en el MUNA

La música protagoniza hoy buena parte de la programación de HER Feminist Festival. / DA

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) vuelve este sábado a ser el espacio que acoja, con todas las entradas agotadas, la programación musical de HER Feminist Festival, con la presentación, por primera vez en España y con el apoyo del Instituto Goethe, de Wa, el nuevo trabajo discográfico de la creadora electrónica estadounidense residente en Berlín Lotic, en el que la artista no binaria se acerca al poder renovador del agua, las conexiones con sus ancestros y los cantos de sirenas que emergen para ejercer un ritual de encantamientos.



La jornada comenzará a partir de las 18.00 horas con la muestra de la residencia artística Bailadero, fruto de un proceso creativo impulsado por el festival, en que tres artistas vinculadas a lo oculto y lo mágico desde sus respectivas prácticas artísticas, Raisa Maudit (performance, vídeo y texto), Montserrat Palacios (música y voz) y Carlota Mantecón (danza), desarrollan previamente en el lagunero Llano de las Brujas y en Anaga.



El Patio Antonio Pintor del museo santacrucero será asimismo el escenario en el que se presentará el proyecto Harimaguada de la artista grancanaria Lajalada, una investigación de la música Belén Álvarez Doreste, impulsado por HER, en torno a los cantos, romances y referencias musicales que tienen que ver con la brujería en la música popular canaria reformulada bajo una óptica contemporánea. El proyecto, además de presentarse en el MUNA y en Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual (CCA) remixeado por la dj Superseñorita, será editado en las plataformas digitales del festival.



La programación de esta jornada continuará con las actuaciones musicales, por primera vez en Canarias, de Tarta Relena, dúo músical de trans-folk a capella que los últimos dos años ha revolucionado la escena nacional, y CRUHDA, proyecto musical de Paula Tweaker, creadora de un universo propio dominado por el tenebrismo, la tristeza, la muerte o la naturaleza. Camafeo, dj residente del festival en sus tres ediciones, abrirá la jornada de conciertos.



HER Feminist Festival cuenta para esta tercera edición con el respaldo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, Museos de Tenerife y el Goethe Institut.