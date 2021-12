Joyful Gospel Singers actúa este viernes y sábado en el Teatro Leal de La Laguna

Joyful Gospel Singers. / DA

El XVI Gospel Canarias Festival arranca su oferta internacional este fin de semana con dos conciertos en el Teatro Leal de La Laguna, este viernes y el sábado, con la actuación de Joyful Gospel Singers. Ambos actuaciones, que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna a través de la Concejalía de Cultura y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales, darán comienzo a las 20.00 horas. Las entradas se pueden adquirir a través de la web www.entradasatualcance.com.

Joyful Gospel Singers (JGS) es una de las formaciones más reconocidas en ámbito internacional. En sus componentes corre la esencia histórica de la ciudad de Nueva Orleans, el 9th Ward o Distrito 9. Será por eso que donde quiera que van llevan consigo la música de su ciudad, su ritmo de second line, su pulsación funky, su sonido R&B, todo lo que define el góspel de los Joyful y de Nueva Orleans.

Empezaron su carrera profesional a finales de los años 80. Su primer CD, Take Me, Use Me, lo grabaron en 1995 con el sello emblemático de la ciudad de Nueva Orleans, Rampart Street Music. Sello que también ha producido su último trabajo hasta el momento, 9th Ward Revival, un canto lleno de nostalgia dedicado al mundo de antes del Katrina.

La relación de grandes artistas con los que han trabajado los JGS es muy extensa e incluye a grandes de la escena como Yolanda Adams, Thelma Houston, Bryan Adams, Earth Wind & Fire, Kirk Franklin, la diva del blues de Nueva Orleans Marva Wright y la banda pop alemana PUR.

Este año hacen escala en el Archipiélago, como uno de los platos principales de la XVI edición del Gospel Canarias Festival. Además de esta doble presencia en Aguere, Joyful Gospel Singer ofrecerá dos conciertos más en las Islas antes de que acabe el año. Así, JGS también tendrá presencia en La Palma, con una actuación este mismo domingo en Los Sauces. Además, el lunes actuará en los Jameos del Agua de Lanzarote.

Gospel Canarias Festival tendrá también presencia en Guía de Isora, con el espectáculo La evolución del Góspel. Una nueva experiencia, que se llevará a cabo este mismo sábado, a las 19.00 horas, en el auditorio del municipio sureño. Este concierto es un proyecto creado por el artista Latonius, coproducido por el mismo festival, que se estrenó el año pasado con notable éxito y que este año completa el cartel de esta decimosexta edición. El espectáculo cuenta además con la participación del coro Praise Theory.