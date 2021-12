Keroxen programa dos intensas jornadas este viernes y sábado en la capital tinerfeña

Keroxen propone hoy y mañana dos jornadas multidisciplinares. / DA

Este fin de semana Keroxen programa en el Espacio Cultural El Tanque de la capital tinerfeña seis propuestas artísticas. Para hoy viernes, de 11.00 a 13.00 horas, se ha programado una jornada de puertas abiertas con Paula Quintana y Simone Marin. Por la tarde, a las 19.30, habrá una mesa redonda de inteligencia artificial con Antonia Folguera y a las 20.30 horas será el concierto de Nabihah Iqbal & Libby Heaney, las entradas están a la venta en tickety.es.

Mañana sábado llegan al Espacio Cultural el Tanque Kode9, Floating Spectrum y Abe Pazos y Ana Lessing Mejibar en una nueva jornada de conciertos. Kode9 es considerado uno de los impulsores de la escena dubstep y fundador del prestigioso sello Hyperdub, casa discográfica de Burial, entre otros. Floating Spectrum & Abe Pazos, llegan con un excelente álbum en Temporary Residence Ltd (sello boutique que tiene en su catálogo a artistas de culto como Eluvium o Explosions In The Sky). Además, habrá un espectáculo de danza a cargo de Ana Lessing Menjibar.

RESIDENCIA ARTÍSTICA

En 300.000 km/s la tinerfeña Paula Quintana y Simone Marin investigan durante 10 días en la confluencia de la tecnología, la luz, el cuerpo y el movimiento, abordando esta relación sin jerarquías, haciendo que todos los componentes estén al servicio de su común interacción. Se pone el foco no solo en las consecuencias, sino también en la propia acción recíproca, investigando en el momento y en el estado en el que cada disciplina deja de ser ella misma para convertirse en otra cosa. Este sutil tiempo-espacio-frontera en el que se produce una verdadera afectación y modificación de los elementos y cuyo resultado, ahora sí, nada tiene que ver con una simple superposición aditiva de técnicas y objetos.

Paula Quintana es creadora e intérprete, alterna el trabajo en compañías de danza con sus propias producciones. Ha recibido el Premio Réplica de las Artes Escénicas Canarias a Mejor Interpretación 2019, Primer premio en el III Certamen europeo mujer creadora contemporánea 2016, cuatro candidaturas a los Premios Max 2020, entre otros galardones, y ha realizado espectáculos en templos de las artes como el Royal Albert Hall de Londres.

Antònia Folguera se define a sí misma como aventurera multimedia y su trabajo se mueve alrededor de la cultura digital, la comunicación y la música electrónica, además de tener proyectos en radio y televisión. Forma parte de Sónar+D, un congreso internacional que se celebra desde 2013 en Barcelona y que explora cómo la creatividad modifica nuestro presente, e imagina nuevos futuros, en colaboración con investigadores, pensadores, artistas, hackers y empresarios del networking. De manera puntual también hace de dj y selectora, con una mirada ecléctica y en busca de los próximos sonidos excitantes.

El Espacio Cultural El Tanque de la capital tinerfeña es la sede del festival. / DA

Nacida en Londres a finales de los 80 y con raíces pakistaníes, Nabihah Iqbal se formó musicalmente desde niña y toca una gran variedad de instrumentos, entre ellos el sitar. Licenciada en Historia y Etnomusicología en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres (SOAS), se la pudo conocer con su proyecto inicial Throwing Shade, pero abandonó ese alias para presentarse con el nombre con el que nació, y con el que ha publicado discos en sellos tan sobresalientes como Ninja Tune. Además de su producción musical, Nabihah también dirige un programa quincenal en NTS Radio, donde explora música de diferentes partes del mundo.

Nabihah Iqbal tiene la habilidad de conectar las sonoridades de las bandas de guitarras introspectivas que escuchaba en su juventud con los ritmos nacidos en los clubes de música electrónica que frecuentó más tarde. En directo le gusta dar protagonismo a los instrumentos en vivo, y se le puede ver a menudo portando una guitarra eléctrica distorsionada con la que defiende su repertorio. Presentará su espectáculo junto a Libby Heaney, artista visual, investigadora y conferenciante con formación en computación cuántica.

Steve Goodman, mejor conocido como Kode9, es un músico, productor, DJ y escritor escocés afincado en Londres. Considerado uno de los impulsores de la escena dubstep, fundó Hyperdub, uno de los sellos claves del movimiento y descubridor de ese bombazo musical y mediático que fue Burial, aclamado mejor disco de 2006 por una gran mayoría de la prensa musical especializada.

Su álbum Memories of the future (Hyperdub 2006) lo encumbró en la cúspide del dubstep más oscuro y tenebroso, aunque siempre ha sido capaz de mantenerse por encima de los géneros con su gran capacidad de invención rítmica. En su faceta de dj, uno de los más cotizados del circuito de clubes de Reino Unido, tiene simplemente categoría de maestro, recorriendo en sus sesiones los estilos asociados al hardcore continuum: jungle, dubstep, UK funky, garage, grime. Música altamente política que se baila en sitios oscuros y de forma desatada, como toda revolución digna de tomarse en serio.

Floating Spectrum es Mei-Fang Liau, compositora y creadora de software musical nacida en Taiwán y residente en Berlín. Publicó su álbum de debut en Temporary Residence Ltd. A Point Between, que así se titula, está elaborado con sintetizadores y herramientas digitales desarrolladas por ella misma, junto con objetos domésticos cotidianos. Un viaje sonoro donde a través de drones ambientales y capas de texturas ultraprocesadas explora temáticas como el paso a la edad adulta, la decadencia que eso conlleva y el lugar contradictorio que ocupan los humanos dentro de la naturaleza. Le acompañará el artista de código creativo Abe Pazos, con el que comparte una sensibilidad similar en el uso de herramientas digitales. Escuchar a Floating Spectrum es abrir un portal hacia paisajes desconocidos dignos de contemplar.

Ana Lessing Menjibar es una intérprete, bailarina, coreógrafa, artista y directora de arte alemana-española, nacida y afincada en Berlín. Tiene amplia experiencia como coreógrafa y solista del baile flamenco, que estudió desde corta edad. En su práctica interdisciplinaria explora las nociones de lo performativo, trabajando con danza, coreografía, sonido y medios como fotografía, vídeo e instalación. En sus performances entrelaza cuerpo y sonido en instalaciones multimedia para construir mundos poéticos e incursiones por diferentes estados emocionales. Continuamente investiga una interpretación conceptual del flamenco, ampliando el vocabulario de género y movimiento para ubicar su potencial transformador dentro del contexto de la performance y la danza contemporánea. Entre otros muchos lugares, ha actuado, dirigido o expuesto en Komische Oper Berlin, tanzhaus nrw, Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie o en la Bienal – Miradas de Mujeres (España).

Desde 1991 la artista británica Vicki Bennett ha estado trabajando en el campo del collage audiovisual, el muestreo, apropiación y manipulación de metrajes y archivos audiovisuales reencontrados, donde es reconocida como una figura pionera e influyente. Bajo el nombre People Like Us, Vicki se ha especializado en la manipulación y reelaboración de fuentes originales tanto de archivos experimentales como provenientes de la cultura popular, en forma de música, cine o televisión. En 2006 fue la primera artista en tener acceso sin restricciones a todo el Archivo de la BBC, de hecho llegó a tener proyectos de radio en común con John Peel.

Para consultar toda la información del Festival Keroxen se puede visitar www.keroxen.com, donde se detalla el contenido de cada jornada y sus artistas participantes.