La AV San Martín de Porres gana el 51 Concurso de Belenes

La plaza del Príncipe acogió ayer la entrega de los premios del Certamen de Belenes, por el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR), reconoce las mejores recreaciones artísticas presentadas en su quincuagésima primera edición.



El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado del séptimo teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, entregaron los galardones del tradicional certamen.



El alcalde agradeció a todos los participantes “su compromiso con un concurso, que sigue creciendo, año tras año, en calidad y creatividad; además de suponer un hilo de conexión, no solo entre los vecinos de los distritos de Santa Cruz, sino entre las generaciones pasadas y futuras”. Por su parte, el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, destacó “la importancia de mantener la ilusión y la magia de la Navidad en estos difíciles momentos marcados por la situación sanitaria”.



En el concurso celebrado el pasado día 15, participaron un total de 19 belenes repartidos en los cinco distritos, bajo cuatro modalidades: Grupo A ‘Asociaciones de Vecinos, Asociaciones Culturales y Belenes al Aire Libre’; Grupo B ‘Parroquias, ONG y entidades sin ánimo de lucro, empresas y escaparates’; Grupo C ‘Viviendas particulares’; y Grupo D ‘Colegios de Infantil y Primaria’.



La Asociación de Vecinos San Martín de Porres, se alzó con el primer premio del Grupo A, quedando en segundo lugar la Asociación de Vecinos Guacimara La Gallega. El tercer puesto lo obtuvo la Asociación de Vecinos El Pescador, de San Andrés. Los galardones del Grupo B quedaron conformados por el Centro Ocupacional Horizonte y el Mercado Nuestra Señora de África, respectivamente.



Dailos Rodríguez López se alzó con el primer premio del Grupo C, al que siguieron las recreaciones de los vecinos Alejandro Vara García y Bentorey García Baute.



En el Grupo D, el Colegio Salesianas Hogar Escuela María Auxiliadora obtuvo el primer premio, al que siguió el Colegio Hispano Inglés y el CEIP Ofra Vistabella; obteniendo también una mención honorífica el CEIP Fray Albino. El jurado estuvo compuesto por los belenistas Andrés Fulgencio Estévez García, Ana Obdulia Fuentes Mederos y Carmelo José Ramos González.



El acto también recordó la dilatada labor del belenista Fernando Bethencourt González, mediante la entrega a sus familiares de una placa conmemorativa que reconoce su participación desde la primera edición del certamen. Bethencourt, que obtuvo a lo largo de su trayectoria 10 primeros premios, 5 segundos y 5 terceros, recibía en su domicilio al público que quería visitar su belén que incluía una banda sonora con el relato de la historia sagrada y la iluminación con efecto día/noche, que serviría de inspiración a las diferentes generaciones de artesanos.



En esta edición del Concurso Municipal de Belenes de Santa Cruz colaboran Restaurante El Bulán y Jugueterías Nikki, que entregará un cheque-regalo a los cuatro colegios ganadores para canjearlo por juegos educativos y juguetes para el centro escolar.