La comedia ‘Jesús, María y José’ se estrena en L’Incanto Espacio Cultural

Cartel de la función. / DA

La compañía de teatro Fussion Producciones estrena este sábado, a las 20.30 horas, su nueva comedia, Jesús, María y José, en L’Incanto Espacio Cultural, ubicado en el número siete de la calle Valencia, en Santa Cruz de Tenerife.

Escrita por el autor mexicano Humberto Robles y dirigida por Aldo Tejera, la puesta en escena cuenta con las actuaciones de Leonardo Abreu, Elizabeth Morales y el propio Tejera, quienes encarnan al Arcángel Gabriel, María y José, respectivamente.

Esta comedia comienza con la aparición de un excéntrico ángel, quien llega para anunciarle a María que un Dios vengativo va a inseminarla para que de ella nazca el redentor del mundo. Fama y fortuna le promete el ángel a esta mujer que vive en la pobreza, una tentadora oferta que María no podrá rechazar y que tendrá serias consecuencias, al no leer las letras pequeñas del contrato. José, el marido de María, al enterarse del estado de su mujer, quiere abandonarla por adúltera, al no creer que se le apareció un ángel para revelarle que será la madre de Dios.

A través de divertidos números musicales, el Arcángel Gabriel les explica el plan divino para el futuro Mesías. Finalmente descubriremos si María y José siguen adelante con el contrato o si deciden hacer uso del libre albedrío renunciando a la gloria eterna.

La obra estará representándose en L’Incanto Espacio Cultural también los días 11 y 18 de este mes de diciembre. Y el 8 de enero se pondrá en escena en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, a las 20.30 horas. Las entradas ya están disponibles al precio de 10 euros en la plataforma digital www.tomaticket.es.