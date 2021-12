La COVID reduce el aforo del derbi canario de fútbol del domingo

El club premia la fidelidad y el esfuerzo de sus abonados. / DA

El CD Tenerife no podrá contar con el cien por cien del aforo del Heliodoro Rodríguez López para el derbi que el próximo domingo disputará ante la UD Las Palmas. A la espera de conocer las posibles medidas sanitarias que se puedan adoptar en los próximos días sobre espectáculos deportivos a nivel profesional, el club blanquiazul ya maneja la posibilidad de que el recinto deportivo albergue un aforo que variará entre el 20% y el 40%. Es decir, el derbi podrían verlo en el estadio entre 4.800 y 9.600 aficionados. El aforo definitivo se sabrá tras la reunión del consejo interterritorial de Sanidad de mañana.



Por este último motivo, la entidad presidida por Miguel Concepción suspendió en la tarde de ayer y temporalmente la venta de entradas para el duelo del domingo, teniendo en cuenta el número de abonados que acumula el CD Tenerife y la cantidad de localidades que ya se han vendido.



La entidad tinerfeña comenzó a vender localidades para el derbi canario el pasado día 20 de diciembre, con preferencia para los abonados, y desde ayer todos los aficionados tenían a su disposición las localidades para el próximo encuentro.



Ayer, el consejero de Sanidad del Gobierno canario, Blas Trujillo, advirtió que “habrá cambios” en las medidas concretas para la celebración de eventos deportivos de gran afluencia, como es el derbi.



En su opinión, la situación epidemiológica actual invita a plantearse cómo se aborda la celebración de eventos deportivos, especialmente los referidos al fútbol y baloncesto de las primeras categorías profesionales.

Asimismo, recordó que desde el año pasado empezó un acuerdo “para que fuera entrando público bajo una serie de normativas y limitado al 40% que se fue incrementando a medida que mejoraba la situación epidemiológica, hasta el resultado al día de hoy que se permite el 100% del aforo en espacios abiertos, pero en las circunstancia actuales eso no puede ser”, insistió.



El consejero advirtió que ante la actual situación epidemiológica “parece lógico, no que no se celebren estos eventos, sino cambiar las reglas del juego. Esperamos que haya consenso, y, si no, ya veremos. Somos partidarios y hemos instado a que se produzca esta discusión”, dijo.



Mientras llega la decisión definitiva, en el CD Tenerife aguardan para poder actuar. De hecho, Miguel Concepción desea que “cuanto antes se nos comunique al club la posibilidad de reducir aforo, pues será mejor para así poder estar prevenidos a tal efecto. De lo contrario tendríamos que entrar en una situación en la que los problemas que se le generarían al club serían importantes”, dijo en declaraciones a la Cadena Cope en Tenerife.



El dirigente palmero, recién reelegido en el cargo, entiende como normal la “incertidumbre” existente debido a las “cifras de contagios que surgen a raíz de esta nueva variante. Es una situación que ya nos gustaría que fuera distinta, pero es la que nos ha tocado y estaremos con ella incluso hasta la hora de inicio del partido”.

Por su parte, la UD Las Palmas aguarda para poner a la venta las 700 localidades que le pertenecen para sus aficionados. También ayer la entidad amarilla emitió un comunicado en el que explica la situación de la venta de entradas para sus aficionados y los condicionantes previstos: “Si se decidiera jugar con presencia de espectadores, las entradas para la afición amarilla saldrían a la venta lo antes posible, en las condiciones y porcentaje que decidan las autoridades correspondientes”.



De esta manera, el derbi canario se jugará con aficionados en un Heliodoro que no podrá estar al cien por cien.