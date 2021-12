La lava discurre por el interior de las coladas, principalmente en tubos lávicos

La lava continúa por el sector central de las coladas, a través fundamentalmente de tubos volcánicos, en dirección al oeste pero cargando energía a la colada número 9, mientras que la que surgió al oeste de Montaña Cogote está prácticamente inactiva. Las grietas y fracturas observadas en días anteriores en la parte superior del cono secundario no han mostrado cambios o modificaciones relevantes en las últimas horas.

La situación de las coladas, así como la baja sismicidad y los niveles de calidad del aire son algunas de las cuestiones que se analizaron hoy con base al informe del Comité Científico en la reunión del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA), celebrada en La Palma y dirigida en por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y en la que estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Bolaños reiteró el compromiso absoluto del Gobierno de España con La Palma y sus habitantes, alabó el trabajo y colaboración de las distintas administraciones, que calificó de ‘humildemente ejemplar’ y aseguró que todas las administraciones trabajan con agilidad y rapidez para que las ayudas lleguen en tiempo récord. Destacó que el compromiso del gobierno sólo terminará cuando se consume la reconstrucción total.

Durante la reunión, el Comité Director del PEVOLCA acordó corregir la delimitación de la zona evacuada en Las Martelas, en el municipio de Los Llanos de Aridane, para facilitar los controles de acceso. Además, se insistió en la necesidad de que visitantes y habitantes de la isla recuerden que subsiste el peligro en el área de exclusión y en las zonas evacuadas, y se recalcó que hay que respetar en todo caso y en todo momento las normas de seguridad establecidas por las autoridades para salvaguardar la integridad física, solo pudiendo acceder a dichas zonas con los permisos necesarios.

La portavoz del Comité Científico, Carmen López, explicó que desde el foco efusivo situado en el oeste del cono principal la lava sigue discurriendo por un tubo volcánico, que tiene varios jameos, del que parten dos coladas que se desplazan hacia el oeste sobre coladas anteriores. La más activa, que confluyó sobre la colada que surgió al oeste de Montaña Cogote (actualmente prácticamente inactiva), sigue sobre esta última hasta alcanzar el cantil, precipitándose sobre la Isla baja en la zona de Las Hoyas.

López explicó que se encuentran también activos varios centros de emisión en la parte central y suroriental del cono principal, con pulsos esporádicos de actividad estromboliana y emisión de cenizas. Las grietas y fracturas observadas en días anteriores en la parte superior del cono secundario no han mostrado cambios o modificaciones relevantes en las últimas horas.

El Director Técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, detalló que la lava discurre fundamentalmente por la parte central de las coladas, en dirección al oeste y cargando la energía hacia la colada número 9, principalmente a través de tubos lávicos, que está ganando terreno hacia el sur y el oeste.

La superficie afectada por la lava se calcula en 1.184 hectáreas, dos más que en la última estimación, mientras que los deltas lávicos se mantienen en unas 48 hectáreas al igual que la distancia máxima entre coladas exteriores, que sigue siendo de unos 3.350 metros.

En cuanto a las construcciones dañadas o destruidas, según datos facilitados por el Catastro, se estiman en 1.628 edificaciones, 66 más que el último dato. De ellas, unas 1.304 son de uso residencial, 179 agrícola, 74 industrial, 40 de ocio y hostelería, 15 de uso público y 16 de otros usos.

Respecto a los cultivos, se calcula la superficie afectada por la lava en 359,82 hectáreas, 9,43 más que en el último registro. Del total, 224,81 hectáreas son de plataneras, 62,34 de viñedos y 27,33 hectáreas de aguacateros. Además, hay unas 412 hectáreas de cultivos cubiertas por las cenizas y otras 90 hectáreas aproximadamente aisladas por las coladas y a las que no se puede acceder.

Sobre la sismicidad, la intermedia sigue baja en las últimas 24 horas, mientras que el número de sismos a profundidades superiores a 20 kilómetros sigue en valores muy bajos. La magnitud máxima ha sido 4,0 mbLg de un evento registrado ayer, a las 13.29 horas, sentido IV (EMS), a profundidad de 14 kilómetros. Mientras, el nivel del tremor se encuentra en valores bajos con poca variabilidad. El nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo alcanzarse intensidades V-VI.

En cuanto a las deformaciones, esta sigue sin tendencia en las estaciones cercanas al centro eruptivo y estabilidad en el resto de la red.

Durante el día de ayer las medidas de calidad del aire de dióxido de azufre (SO 2 ), contaminante asociado al proceso eruptivo, registraron las superaciones del valor limite horario (establecido en 350 µg/m3) en la estación de El Paso a las 13.00 horas y del umbral de alerta (establecido en 500 µg/m3) a las 14.00 horas en Los Llanos de Aridane, posteriormente los niveles descendieron hasta niveles buenos y razonablemente buenos. Como consecuencia, se produce además una superación del valor límite diario (establecido en 125 µg/m3) en las estaciones de Puntagorda y Los Llanos de Aridane. En el resto de las estaciones no se produjeron superaciones de los valores límite de referencia, y los niveles de calidad del aire oscilaron entre buenos y regulares.

Durante la mañana de hoy se ha registrado un aumento generalizado en las concentraciones de SO 2 en las estaciones de la vertiente oeste de la isla. Hasta las 11.00 horas se han registrado cuatro superaciones del valor límite horario en Los Llanos de Aridane, de las cuales dos están por encima del umbral de alerta, alcanzando el nivel extremadamente desfavorable, una superación del umbral de alerta en Tazacorte y una superación del valor límite en Puntagorda. En el resto de estaciones se mantienen en niveles buenos o razonablemente buenos.

Con respecto a las partículas menores de 10 micras (PM10), en el día de ayer se registró un descenso en las concentraciones registradas en todas las estaciones salvo en Los Llanos de Aridane, donde aumentaron los niveles durante el mediodía alcanzando niveles desfavorables y produciéndose la superación del valor límite diario (establecido en 50 µg/m3). En La Grama se mantuvieron niveles desfavorables durante todo el día descendiendo posteriormente hasta niveles razonablemente buenos. Durante la mañana de hoy los niveles de calidad del aire por partículas PM 10 son desfavorables en la estación de Los Llanos de Aridane y razonablemente buenos en el resto.

Como medida de precaución, se recomienda que la población sensible y grupos de resigo residentes en la zona del Breña Alta, Valle de Aridane, Tijarafe y Puntagorda, reduzca todas las actividades al aire libre y las pospongas hasta que la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Para población general, se recuerda el uso de mascarilla FFP2 y se aconseja reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre, especialmente si presenta tos, falta de aire o cualquier otro síntoma, y realizarlas en el interior, o las puede posponer hasta que la calidad del aire sea bueno o razonablemente buena.

En cuanto a la situación meteorológica, durante las próximas horas se espera que predomine el viento de componente norte a este desde niveles bajos hasta los 4.000 metros. La configuración prevista del viento orientará predominantemente el penacho de cenizas y SO 2 hacia el sur y oeste desde el foco eruptivo. La disposición esperada de la nube de cenizas supone un escenario favorable para la operatividad aeronáutica, a excepción de la primera mitad del día de hoy, cuando el viento en niveles medios-bajos de la troposfera (alrededor de los 3.000 metros) es variable y podría producirse una dispersión de cenizas hacia la vertiente este, no descartándose que el aeropuerto de La Palma pueda verse afectado.

Para hoy y mañana, precipitaciones débiles principalmente en vertientes norte y este de La Palma que podrán ser localmente moderadas y persistente para mañana. A partir de mañana se intensificará el viento del noreste con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, por lo que se han emitido avisos nivel amarillo por racha máxima y por fenómenos costeros.

Sobre albergados en hoteles, hay 555 personas, dos menos que ayer. Del total, 411 se hospedan en Fuencaliente, 69 en Los Llanos de Aridane y 75 en Breña Baja, gestionados por Cruz Roja y los servicios municipales. Además, hay 43 personas dependientes atendidas en centros sociosanitarios insulares.

Vídeo de la actividad volcánica a las 12.00 hora canaria desde Tacande / Video of the volcanic activity at 12.00 pm Canarian time from Tacande pic.twitter.com/ihxCJgb347