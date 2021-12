La nueva fisura provoca coladas al oeste del cementerio de Las Manchas

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) anunció durante la tarde de ayer la detección de una nueva fisura en el volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, que se encuentra en proceso eruptivo desde el pasado 19 de septiembre.

Fue localizada concretamente sobre las 18.30 horas del sábado al oeste del cementerio de Las Manchas, barrio perteneciente a los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane.

A este respecto, Involcan ha difundido hoy varias grabaciones a través de sus redes sociales donde se observa tanto la nueva fisura como las coladas de lava que discurren por la zona. Las imágenes fueron captadas sobre las 12.30 horas.

Vídeo de la fisura y las coladas de lava al oeste del cementerio de Las Manchas a las 12.30 hora canaria / Video of the fissure and lava flows to the west of the Las Manchas cemetery at 12.30 pm Canarian time