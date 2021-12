MAPAS explora este martes los retos de las artes escénicas y celebra cuatro funciones

2RC Teatro escenifica esta tarde ‘Ojos de ola’. / DA

El IV Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur, MAPAS, comienza hoy en Las Palmas de Gran Canaria. La programación, centrada en las artes escénicas, se celebra allí hasta el jueves, cuando se traslada a Santa Cruz de Tenerife, con las actividades de música. MAPAS ofrece este martes dos mesas redondas de su propuesta Conversaciones MAPAS. La cita es en el Museo Elder, con entrada libre.

La primera charla (11.00 horas), Re-Pensar: Brechas, Caminos y Tendencias. (Artes Escénicas), contará con Gustavo Zidan, representante de Redelae y responsable de la Sala Verdi en Uruguay; Hassane Kassi Kouyaté, dramaturgo burkinés y fundador de la compañía Les Francophonies, y María López, directora de producción de Teatro del Temple, como moderadora.

Sobre los retos de la distribución internacional de las artes escénicas versa el segundo diálogo (12.30 horas). Moderado por Clara Pérez, presidenta de la Asociación española de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas, participarán Cristina Vázquez, del Consejo Directivo de la Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas, y Lucía Beviá, de Iberarte.

El mercado acoge hoy varios encuentros sectoriales. La Federación Insular presenta el Plan de Acciones Insulares para Canarias y habrá una reunión de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. La Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas celebra un foro.

A las 16.00 horas comienzan las muestras artísticas. 2RC Teatro Compañía de Repertorio presenta Ojos de ola, en el Teatro Guiniguada. A las 17.30 horas, la exhibición se traslada al Cicca, donde Gaston Core ofrece The Very Last Northern White Rhino. Delirium Teatro escenifica Fábula del topo, el murciélago y la musaraña en el Teatro Pérez Galdós (19.35 horas) y, en el Teatro Cuyás (21.15), Les Francophonies-Des écritures à la scène brinda Congo Jazz Band. El acceso es gratuito a todas las muestras, previa reserva a través de mapasmercadocultural.com.