Penetran uno de los orificios del cráter a más de mil grados de temperatura

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha difundido durante la mañana de este miércoles la grabación de una de sus cámaras adentrándose en un orificio del cráter del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, cuya erupción fue dada por finalizada oficialmente el pasado 25 de diciembre tras más de 80 días activo.

“En la zona del cráter existen orificios en los que se observa una gran desgasificación y temperaturas superiores a los 1000°C”, comparte Involcan en su cuenta de Twitter.

El Comité Director del PEVOLCA insistió este martes en la necesidad de trasladar a la población que el volcán se encuentra en una fase poseruptiva en la que persisten ciertos peligros sin conllevar, necesariamente, el final de la reactivación magmática en Cumbre Vieja.

A este respecto, los científicos de Involcan continúan en la Isla Bonita realizando medidas de emisión de gases en el edificio volcánico, entre otras labores.

