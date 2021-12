Premiados Milmanda y Mas La Plana de Familia Torres

Familia Torres entra en el ranking de los 100 mejores vinos de España de 2021 que elabora el crítico americano James Suckling, con dos de sus caldos: Milmanda 2018 (DO Conca de Barberà), en la posición 34, y Mas La Plana 2017 (DO Penedès), en la posición 36. El listado Top 100 Wines of Spain 2021, publicado recientemente, se confecciona a partir de una cata de 1.500 referencias, atendiendo a aspectos como la calidad, el precio, la disponibilidad y el wow-factor.

Ambos vinos, puntuados con 95 puntos sobre 100, se erigen como los mejores de su región. Milmanda 2018, que escala 16 puestos con respecto al listado del año anterior, es el primer vino de la Conca de Barberà y el segundo de Cataluña (de un total de 12). Según James Suckling, es un caldo “con una acidez vibrante y una textura cremosa y ligeramente cerosa”, y muestra “una excelente concentración y longitud”. Milmanda procede del castillo del mismo nombre, una finca cercana al Monasterio de Poblet.

Mas La Plana 2017, el único vino del Penedès que figura en el listado y cuarto catalán mejor posicionado, es, según el crítico, “uno de los mejores Mas La Plana en mucho tiempo” por su complejidad aromática y “taninos de textura fina, pero muy evidentes”, que se suavizarán con algo más de tiempo en botella. Este es el vino insignia de Familia Torres, un cabernet sauvignon.