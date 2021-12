Sánchez: “Vamos a dar respuesta a las demandas e inquietudes de los palmeros”

Pedro Sánchez, a su llegada al Puesto de Mando Avanzado. Miguel Calero (Efe)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó ayer La Palma por octava vez desde que se activó la emergencia volcánica, el 19 de septiembre. Sánchez participó en la reunión del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) y en el Puesto de Mando Avanzado reafirmó el compromiso del Ejecutivo y de todas las administraciones con la reconstrucción de la Isla tras darse por extinguida, el sábado, la erupción del volcán de Cumbre Vieja. “El compromiso del Gobierno de España es firme y determinante”, proclamó Sánchez. “No vamos a olvidar a los palmeros y palmeras por mucho que haya dejado de salir lava”, ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que ha abundado en el objetivo de “dar respuesta cumplida a todas las demandas e inquietudes que aparezcan tras la erupción de La Palma”.



El mandatario anunció para el jueves una nueva reunión de la Comisión Mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo a La Palma, con el firme objetivo de “seguir respondiendo a las necesidades” de los palmeros. “Estamos ante el fin de la erupción, pero no ante el fin de la emergencia; por lo que me gustaría pedir la máxima colaboración y paciencia ante algunos efectos que aún pueden ser nocivos para la salud de los habitantes de la Isla”.



Pedro Sánchez reiteró su intención de celebrar, a principios de febrero, una reunión presencial de la Conferencia de Presidentes en La Palma, que “contará con un elemento central de debate en torno a cómo podemos seguir mejorando y fortaleciendo nuestro Sistema Nacional de Protección Civil”.



Una vez más, Sánchez trasladó el reconocimiento del Gobierno a la ciencia como instrumento fundamental para “dar una respuesta urgente a las consecuencias del volcán y evitar pérdidas humanas en los primeros instantes de la erupción”.



En este escenario, Sánchez hizo balance de las ayudas destinadas a la recuperación de La Palma. Hasta la fecha, se han movilizado más de 138 millones de euros en ayudas, que alcanzarán la cifra de más de 400 millones de euros cuando se ejecuten todas las partidas comprometidas. En materia de vivienda y enseres, destacan los 73,77 millones de euros en indemnizaciones abonadas hasta ahora por el Consorcio de Compensación de Seguros. A esos abonos se suman los 23,3 millones de euros adicionales aprobados por el Consorcio. Al mismo tiempo, el Gobierno ha dedicado 10,5 millones de euros a este ámbito y el Ejecutivo canario ha adquirido alrededor de un centenar de viviendas. Además, 40 casas prefabricadas serán instaladas en los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane. El Ministerio del Interior destinará otros 36 millones de euros a viviendas, a lo que se añade el incremento de las ayudas previstas por la destrucción total de vivienda habitual, que han pasado de 30.249 a 60.480 euros por damnificado.



Los cultivos se han visto gravemente afectados por la erupción. En este sentido, la Administración General del Estado ya ha abonado 13,5 millones de euros a las organizaciones de productores de plátano y ha invertido cuatro millones de euros en el suministro de más de 108.000 metros cúbicos de agua para vecinos y agricultores de las zonas afectadas. A estas cifras se agregan los más de 30 millones de euros en ayudas a agricultores y ganaderos, así como los 10 millones de euros que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para infraestructuras hidráulicas.



En empleo, 63 millones de euros movilizará el Plan Extraordinario de Empleo para La Palma, que creará más de 1.600 puestos de trabajo. Protegidos por el régimen de ERTE especial para La Palma se encuentran protegidos 1.365 trabajadores y 676 autónomos perciben la prestación por cese de actividad.



Paralelamente, el Gobierno aprobó una exención fiscal en el IRPF y el impuesto de sociedades de todas las ayudas recibidas, y desembolsará, “de forma inminente”, cerca de 23 millones de euros para el Plan de Turismo y PYME. España ha solicitado formalmente a la Comisión Europea la activación del Fondo de Solidaridad, para lo que se actualizará la cuantificación de los daños ocasionados por la erupción volcánica.



Pedro Sánchez no escatimó elogios a la sociedad palmera, de la que ensalzó su “comportamiento ejemplar”, su entereza, solidaridad y enorme comprensión. A título personal, se lleva “el haber conocido lo que significa la identidad palmera”: representa un “espíritu de solidaridad encomiable”, de superación y resistencia. “Es una isla que merece ser conocida por todos los españoles; que he aprendido a querer y admirar. No les vamos a olvidar y la tarea de reconstrucción ahora va a adquirir más ritmo”. A los medios de comunicación les agradeció su labor.