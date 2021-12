Sandro, el palmero que se enfrentaba al cáncer mientras gestionaba ayudas para su Isla

El tuit en el que el joven de Tazacorte informaba de que había superado el cáncer tuvo más de 22.000 ‘me gusta’ en Twitter. / DA

Este 2021 La Palma ha sufrido los estragos causados por el volcán más duradero de los que se tienen registros en la Isla. Miles de personas han perdido sus hogares y otras tantas se encuentran desplazadas a causa de la ceniza y los gases. Ante este escenario, cabe esperar que la Navidad no sea igual a la de otros años para las familias que se han visto afectadas y todas las esperanzas están puestas en el fin de la erupción. Para palmeros como Sandro Gómez, ese cese de actividad volcánica es el gran colofón a un año en el que se ha curado de cáncer. Optimista y solidario, el bagañete de 26 años ha coordinado ayudas desde Madrid para la Isla Bonita y cuenta ahora a DIARIO DE AVISOS su historia para dar un mensaje de ánimo a sus compatriotas y, a la vez, para advertir de la importancia de cuidar la salud como mejor forma de prevenir o estar preparado ante la grave enfermedad que ha padecido.

El joven estaba sentado en una terraza en Madrid junto a dos amigas el pasado 19 de septiembre cuando leyó en Twitter que un volcán acababa de entrar en erupción en su tierra, en el Valle de Aridane. Por aquel entonces se encontraba luchando contra su propio monstruo, un cáncer testicular con metástasis, así que la idea de que otro demonio destructor apareciera de repente en su vida le resultó poco creíble: “Pensé que era una foto falsa y hasta que no lo vi en la televisión no lo asimilé”.

Aunque fue a la capital para tratar su enfermedad, al de Tazacorte esto no le frenó a la hora de mostrar su faceta más solidaria y fue una de las personas que coordinaron las ayudas de ropa y alimentos no perecederos que partieron desde Madrid hacia La Palma en los primeros días de la erupción: “Eso pasó en medio de un momento en el que yo me encontraba bien y estaba a punto de operarme. Aquellos días nos movilizamos unas cuatro o cinco personas y se nos fue de las manos. Al final había donaciones de unos noventa implicados, entre personas anónimas, empresas, asociaciones y sindicatos”.

De hecho, ayudar se volvió para él una vía de escape a lo que estaba atravesando, porque vivir con cáncer le supuso “tener síntomas a cada momento, mirarme al espejo y verme sin pelo o que el único tema de conversación que me buscara la gente fuera referente a la enfermedad”.

Sandro en el Mirador de El Time, con la belleza del Valle de Aridane a sus espaldas antes de que el volcán entrara en erupción. / DA

La lava llegó al mar por el municipio de Sandro aunque, afortunadamente, su familia no se ha visto afectada directamente por el volcán. Aun así, el joven asegura que “todos los palmeros han sido afectados por la erupción, de una forma u otra”. En su caso, la llegada desde Madrid a la Isla “fue muy dura” porque se encontró de pronto con una tierra muy distinta a la que había dejado antes de marcharse, en la que “todo está lleno de cenizas, los turistas colapsan las carreteras y los temblores son frecuentes”.

Popular en Twitter por haberse curado

En enero de este año Sandro comenzaba a encontrarse mal, por lo que decidió acudir al médico por la Sanidad Pública. Una vez le vieron, le derivaron a un urólogo al que debía ver transcurrido un mes. Como no podía esperar tanto, cuenta que pagó por una consulta privada, donde le diagnosticaron un cáncer testicular con metástasis que se extendió a los ganglios linfáticos y a un pulmón. Fue entonces cuando hizo las maletas y se marchó de Asturias, -donde estaba preparándose unas oposiciones-, hasta Madrid para recibir la quimioterapia y operarse.

El 14 de marzo Sandro compartió en su perfil de Twitter un mensaje que apenas alcanzó los 600 ‘me gusta’: “Mañana es mi primer día de tratamiento de quimioterapia, afronto esta etapa sin miedo a nada, con mucha fuerza y con todo el positivismo del mundo. Rodeado de la mejor familia y de los ánimos de las personas que me quieren”.

Sin embargo, fue varios meses más tarde cuando el palmero publicó su tuit ‘más viral’, aquel al que más de 22.000 personas ya le han dado me gusta y en el que cualquier palabra estaba de más, ya que solo lo acompañó de una foto en la que sale levantando el brazo como gesto de fuerza y sujetando un cartel en el que puede leerse “Me he curado de cáncer”. Entre las personas que han reaccionado a la feliz noticia se encuentran el cantante canario Cruz Cafuné y el exfutbolista del Atlético de Madrid Juanfran Torres.

Aunque se enteró en octubre de que había superado la enfermedad, hasta diciembre no se decidió a hacerlo público. Explica que si compartió esta información fue para mantener informadas a las personas que le habían mostrado su apoyo durante cada día en el que estuvo enfermo: “Yo vivía en una burbuja, me centraba mucho en mí y no me daba cuenta de que había muchísima gente pendiente, personas que siempre me preguntaban cómo me encontraba. Era como vivir permanentemente en un cumpleaños”.

Para Sandro, el mejor final de año que puede haber sería aquel en el que el volcán de La Palma se pare y, dentro de su optimismo, cree que eso ocurrirá pronto. Sobre el cáncer, para él es importante transmitir que “nadie está exento de padecerlo, pero sí podemos cuidar nuestra salud para que, en el caso de que llegue a nuestra vida, poder afrontarlo de una forma mejor y aguantar el tratamiento”.