Sensible y la catarsis creativa

Sensible actúa este domingo, a partir de las 21.00 horas, en el Festival de músicas Alternativas de Canarias. / DA

Sensible es el alter ego malvado de José J. Martín, un proyecto musical unipersonal que ofrece contenido romántico, onírico y sentimental. Canciones sencillas con envoltura de indiepop, pero con fusiones de diversos géneros. Sensible construye sus canciones en vivo a base de superponer capas de loops que culminan con melodías ensoñadoras y letras emocionales, bebiendo del pop, la psicodelia, la bossa nova y el jazz en una cajita de canción ligera. Mañana domingo (21.00 horas) se sube al escenario del Aguere Espacio Cultural, como parte del XVI Festival de Músicas Alternativas de Canarias (FMAC).

Las composiciones de Sensible (teclados, guitarra, maquinitas y voz) son un proceso de construcción de estructuras en el que las líricas recuperan la alegría y la belleza de los asuntos que atañen al corazón. Sin amarguras ni frivolidades, con cierta carga de confianza y valor, metáforas, poesía, filosofía y actitud.

Su primer trabajo es Precovid Demos, dividido en dos volúmenes y formado por 12 canciones compuestas antes de 2020 y mezclado y masterizado durante aquel confinado verano.

José J. Martín es componente de otros proyectos, como Trituradora o GAF y la estrella de la muerte. ¿En el proyecto en solitario está la plenitud como artista? “Depende del artista y del proyecto musical. En el mundo del pop y del rock ves a grandes artistas que a modo de plan de jubilación terminan como croooners acompañados de una buena banda de jazz, otros asimilan nuevas derivas y hacen lo que siempre han querido y no han podido hacer al compartir responsabilidad en una banda. No sé si me siento un artista más completo en solitario. Creo que la plenitud radica más en la felicidad con la que te subes a un escenario o en la alegría con la que emprendes un nuevo disco, ya sea en solitario o acompañado por artistas con los que te sientas a gusto”.

José J. Martín añade que “Sensible es una necesidad creativa, íntima y emocional. En GAF y la estrella de la muerte o en Trituradora también existe esa necesidad, pero es mucho más visceral, más expansiva, intensa y experimental con GAF y más gruñona, sarcástica y reivindicativa con Trituradora”. “No se me ocurriría ponerme a llorar en un concierto de Trituradora o de GAF. Eso es algo que sí puedo permitirme con Sensible. Sensible busca despertar ternura, pero desde la parte positiva de las relaciones, nunca desde la tristeza o el rencor”, agrega.

“Lo mejor y más honesto que puedes hacer sobre un escenario es emocionarte, sobre todo si notas que el público te presta atención. Dejarse llevar por la pasión de quien se ha molestado en ir a tu concierto es una sensación espiritual, un sentimiento compartido, una comunicación que va más allá de yo hablo y tú escuchas, creo que de alguna forma también es amor”, explica.

Sensible habla incluso de catarsis: “A veces pienso que no soy yo quien compone los temas. Me he sorprendido haciendo arreglos para canciones mías que en realidad escribe mi musa cuando me visita. Pero supongo que esa catarsis a modo de pérdida de conciencia llega cuando tienes una buena idea como concepto, tienes una letra interesante, dejas sonar una buena línea de bajo con un ritmo sensual, te pones un poco cachondo y comienzan a fluir melodías, coros, acordes”.