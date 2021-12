Sheldon Cooper manda ánimos a sus “colegas científicos” de Involcan

La voz del Sheldon Cooper española, que es el actor de doblaje Fernando Cabrera, ha mandado un mensaje de ánimo y apoyo al personal del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), que lleva meses trabajando en la isla de La Palma debido a la erupción en Cumbre Vieja, que el pasado 25 de diciembre fue dada oficialmente por finalizada.

“Hola. Soy Sheldon Cooper. Me han comentado que habéis estado muy ocupados con el volcán de La Palma. Mucho ánimo colegas científicos de Involcan, aunque ya sabéis lo que pienso: la geología no es una ciencia”, es el mensaje del popular personaje de la serie estadounidense The Big Bang Theory.

Los expertos de Involcan continúan en la Isla Bonita llevando a cabo trabajos de medida de temperaturas y emisión de gases, entre otros.

En INVOLCAN hemos recibido este mensaje de ánimo de Sheldon Cooper. Queremos mostrar nuestro agradecimiento al actor de doblaje @Fer_Cabrera / At INVOLCAN we have received this message of encouragement from Sheldon Cooper. We want to show our gratitude to his Spanish voice actor. pic.twitter.com/G5EUTp1Gd9