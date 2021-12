‘Spider-man: No way home’, el estreno del año

Tom Holland vuelve como el popular superhéroe en ‘Spider-man: No way home’.

Esta semana ha llegado a la cartelera la película más esperada del 2021, ‘Spider-man: No way home’, que ha batido récords históricos de venta anticipada de entradas en España para disfrutar de la nueva aventura del Hombre araña, desde el jueves en los cines españoles. Un título para toda la familia, que arriba en la mejor época y que tiene por destino salvar el año a las salas comerciales. Además, coincidirá este fin de semana previo a la Navidad con otras novedades, como las comedias ‘Mamá o papa’ y ’30 días’, la conmovedora ‘Una librería en París’, y varias propuestas para los más pequeños.

‘Spider-man: No way home’ está nuevamente dirigida por Jon Watts y cuenta con Tom Holland como el superhéroe, acompañado por Zendaya, Benedict Cumberbatch y Marisa Tomei, entre otros. Por primera vez en la historia cinematográfica del trepamuros, su identidad es revelada generando un gran conflicto y poniendo en riesgo a sus seres queridos. Tras ‘Spiderman: Homecoming’ y ‘Lejos de casa’, ‘No way home’ (“Sin camino a casa”) promete entusiasmar a los fans de Marvel a través del multiverso que plantea su argumento con la aparición de otros personajes como Doctor Strange, Norman Osborn o Electro.

Gran parte del rodaje de la comedia ‘Mamá o papá’ tuvo lugar en Tenerife.

Por otra parte, Paco León y Miren Ibarguren protagonizan ‘Mamá o papá‘, la nueva comedia del director de ‘Litus’ y ‘Hasta que la boda nos separe’, Dani de la Orden, quien ha vuelto a rodar parte de su película en Tenerife. Los acompañan en el reparto otros rostros conocidos del cine y la televisión española, como Ester Expósito, Berto Romero y Pedro Casablanc. Cuenta la historia de Víctor y Flora, los padres perfectos, modernos, divertidos y cariñosos. Sin embargo, todo se tuerce el día en que deciden divorciarse y aparece la oportunidad laboral con la que llevan soñando toda la vida. Solo hay un problema, la custodia de los niños.

Llega también hoy viernes a los cines ’30 días’, una disparatada comedia de acción que han visto más de un millón trescientos mil espectadores en Francia. Está dirigida y protagonizada por el famoso humorista francés Tarek Boudali, conocido por su participación en otras como ‘Los seductores’ (2010) o ‘¡Cásate conmigo! Por favor’ (2017). Sigue las aventuras de un torpe y miedoso policía que intentará convertirse en héroe cuando su médico le anuncia, erróneamente, que solo le queda un mes de vida.

Sergio Castellito dirige y protagoniza junto a Bérénice Bejo, nominada al Óscar en 2012 por ‘The Artist’, ‘Una librería en París’, una íntima y poética cinta escrita a partir de la novela gráfica ‘Un dragón en forma de nube’ del reconocido maestro del cine italiano Ettore Scola, fallecido en 2016. En la ficción, Vincenzo dedica todo su tiempo a sus dos amores, la librería que posee en la capital francesa y su hija Albertine. Una vida tranquila hasta que irrumpe la excéntrica Yolande.

Y para el público infantil, la cartelera estrena esta semana dos películas de animación: ‘Trash’, sobre un lugar maravilloso donde todos los desechos tienen una segunda oportunidad; y la historia de fantasía ‘El valle de las linternas’, en la que la anciana Olistene tendrá que tomar la decisión de su vida para aceptar su enfermedad o no permitir que los que le rodean tengan un futuro y se vean obligados a revivir el mismo año una y otra vez.