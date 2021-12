“Saltaron chispas”: un avión con destino Canarias arrastra uno de sus elementos en plena pista

Interior de un avión.

Susto tremendo el que se llevaron los pasajeros de un avión de Ryanair, operado por Air Malta, que iba a despegar en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, con destino Fuerteventura, el pasado 17 de diciembre.

Al parecer, la aeronave no esperó el tiempo necesario después del push-back, el procedimiento mediante el cual se remolca un avión desde la puerta de embarque hasta la calle de rodaje, y como consecuencia arrastró la barra de remolque del motor, según informa la cuenta de noticias y curiosidades sobre aviación ‘On The Wings of Aviation’, que compartió el vídeo en Twitter dos días después.

El citado medio indicó que nadie resultó herido por este incidente y solo hubo que lamentar daños materiales leves en la cubierta del avión.