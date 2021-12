Un borrador de decreto, última esperanza para que haya Cabalgata en Santa Cruz

Santa Cruz sigue a la espera, como el resto de municipios, de saber qué hacer con su Cabalgata. / Sergio Méndez

La posibilidad de que se pueda celebrar la Cabalgata de los Reyes Magos en Santa Cruz cada vez está más lejos. El Gobierno de Canarias, tal y como reclamó ayer el alcalde de Santa Cruz en la reunión mantenida con el Cabildo, aún no se ha pronunciado sobre si Salud Pública autorizará o no estas celebraciones. “Nos han dicho que hay un borrador que permitiría Cabalgatas tradicionales en los niveles uno y dos, pero que tiene que se ratificado. Si eso fuera así y mantuviéramos a Tenerife en nivel 1 o 2, se podría celebrar, pero eso es algo que necesitamos saber ya. No podemos seguir con palabras que no nos den certezas”.



Tampoco sabe nada Santa Cruz de la autorización solicitada para celebrar el acto en el estadio de recibimiento a los Reyes Magos. “Sobre el tema del estadio necesito certidumbre hoy, y no podría entender que no se celebrara cuando el Tenerife juega todos los todos los fines de semana en casa”. El edil de Fiestas, Alfonso Cabello, confirmó que están pendiente de ese permiso para poner a la venta las entradas sobre la marcha. “Nosotros ya hemos empezado la grabación del espectáculo para la televisión, como el año pasado, por si no llega, algo que no entenderíamos porque ya me han autorizado los conciertos para 1.500 personas”, apuntó. El edil registró, ayer, por tercera vez, una solicitud de reunión con Salud Pública.