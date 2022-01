Alberto, en la rampa de salida con dirección al Albacete

Cordero y Alberto, en la sede del conjunto blanquiazul. @CDTOficial



Antes de fichar, hay que aligerar equipaje. El primer jugador del CD Tenerife en hacer las maletas puede ser Alberto Jiménez, cuyo destino más probable es el Albacete Balompié que milita en la Primera RFEF. El polivalente defensor canterano saldría en calidad de cedido al club manchego, que aspira a lograr esta misma temporada el regreso a la Segunda División, y cuya dirección deportiva maneja un viejo conocido de la afición blanquiazul: Alfonso Serrano.



Es precisamente ese conocimiento que tiene el exdirector deportivo blanquiazul del central de La Oliva el que ha propiciado que el jugador se decante por bajar una categoría para emprender su carrera, que parece definitivamente encallada en la Isla.



El canterano no ha debutado esta temporada en la competición liguera. Tuvo minutos en la Copa del Rey, pero nada más y con Luis Miguel Ramis apenas tendrá más oportunidades.

El Albacete está buscando un recambio para suplir la ausencia de Sergi Maestre por una grave lesión y el elegido es Alberto Jiménez, quien ya Juan Carlos Cordero intentó sacarlo del club sin obtener éxito. El jugador se cerró en banda a salir, a pesar de que tanto Ramis como el director deportivo le enseñaron la puerta de salida de manera clara y tajante. El dirigente deportivo llegó a decir que el futbolista no se cuidó lo suficiente en las últimas vacaciones y argumentó que no estaba “en las mejores condiciones físicas. Es una situación incómoda y no lo podemos negar. Llevamos meses diciéndole que no contamos con él, pero nuestra obligación es respetar su contrato”. Agregó el director deportivo que su negativa a salir coartó la posible llegada de un último delantero al Heliodoro en el mercado veraniego.



Actualmente, el escenario para el jugador ha cambiado al comprobar que su participación en el Tenerife será nula a partir de ahora, ya que el equipo ya está eliminado de la competición copera.



Parece claro que la etapa de Alberto en el Tenerife tocó a fin hace bastante, aunque el jugado se niegue a reconocerlo y su contrato también. El jugador majorero tiene vinculación con la entidad tinerfeña hasta 2023, por lo que su salida del club se ejecutará en forma de cesión y el Albacete, que no deja de ser uno de los equipos punteros de la Primera RFEF, se hará cargo de la ficha del futbolista hasta el mes de junio. Luego, en verano, el culebrón Alberto volverá a escribirse.