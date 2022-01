Trujillo: “El Carnaval podrá esperar, eso ahora no toca en la agenda”

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo.

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, respondió que “podrá esperar” cuestionado sobre la celebración del Carnaval. “En esta situación, lo del Carnaval podrá esperar. Eso ahora no toca, al menos en nuestra agenda. Eso no quita que no esté en las expectativas futuras, pero con lo que está cayendo, estamos en otras ocupaciones”.



“Llevamos dos años en pandemia,” prosiguió. La evolución de la situación, si continúa con este nivel de estrés o aumenta, “es evidente que el cuadro de medidas serán más restrictivas, pero dependerá del devenir del día a día. Entiendo que puedan tener alguna preocupación [por esta fiesta], pero ese tipo de eventos va a depender del conjunto de medidas que tenemos previstas”, añadió.

Seguir vigilando



Gran Canaria se mantiene en nivel de alerta 3, si bien Sanidad advierte de “seguir vigilando muy estrechamente la evolución” de los indicadores y la ocupación global de las UCI por si alcanzaran niveles de muy alto impacto, “tal y como apuntan las tendencias actuales”.

Esta isla presenta desde hace semanas todos los indicadores de Incidencia en riesgo muy alto y los indicadores del bloque II ascendieron, situándose la ocupación de UCI en riesgo alto. La ocupación de camas hospitalarias sube a nivel alto, y en las UCI, a riesgo alto.