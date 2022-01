Conrado Domínguez: “Esperamos alcanzar el pico de esta ola COVID esta semana”

Canarias reduce la lista de espera quirúrgica un 14,1%, situándose en 24.629 personas (Foto de ARCHIVO) 23/1/2019

Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, espera que el pico de la nueva ola de coronavirus en Canarias se alcance “esta semana” algo para lo que los hospitales de Canarias “están tomando medidas”.

En declaraciones a Radio Marca Tenerife, Domínguez recalcó que la vacunación es clave para que la sexta ola no cause más estragos: “La vacuna protege y ayuda a que la enfermedad no se desarrolle de manera completa. Aún así, con la vacuna también hay que cumplir con las normas que marca Sanidad”.

Además, admitió que tienen “un problema importante en cuanto a recursos humanos” mientras deseó que el pico de esta ola llegue esta misma semana: “Esperamos que esta semana llegue el pico de la sexta ola. Hay parámetros que así lo determinan. Los hospitales están tomando medidas para adaptar al número de pacientes hospitalizados. Tenemos un problema importante en cuanto a recursos humanos. Estamos buscando médicos y no es fácil”.

Por último, desveló que han sido “muchas” las personas que han preferido vacunarse tras la Navidad: “Hemos tenido muchos casos de personas a las que hemos llamado para vacunarse en diciembre y han preferido hacerlo después de las fiestas. Nosotros seguimos dando preferencia por edad, aún sin cita. Hay grupos de población a los que hay que proteger”.