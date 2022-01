Denuncian el cierre de la canchas de El Perú, en Santa Cruz, desde hace casi cinco meses

Las canchas, ya pintadas, siguen sin estar abiertas al público. DA

Las dos canchas de deportes con las que cuenta el barrio de El Perú, en Santa Cruz, se encuentran cerradas al público desde hace casi cinco meses, concretamente, desde finales de septiembre de 2021, según denuncian los vecinos. Ambos espacios están incluidos dentro del programa de rehabilitación de espacios deportivos que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Santa Cruz, y se supone que era una intervención que no debía alargarse en el tiempo. Solo pintar y acondicionar, ese era el plan de obra. Varios vecinos de esta zona de la capital se han puesto en contacto con DIARIO DE AVISOS, porque aseguran que este retraso “no tiene explicación” y que “no es de recibo”.

Los afectados aseguran que se trata de dos canchas en las que, hasta septiembre, iba mucha gente a practicar deporte cada día. Y no solo del barrio de El Perú, sino de la zona de La Cruz del Señor, del barrio de La Salud y también de la Cuesta Piedra, que están muy próximas. “Estas canchas siempre estaban llenas de gente joven haciendo deporte. Vienen de otras zonas cercanas porque son muy cómodas por el aparcamiento”, explican.

Estas instalaciones, según relatan estos vecinos, “fueron cerradas al mismo tiempo”, impidiendo que los usuarios siguieran jugando a baloncesto, a fútbol o incluso a tenis, que son los deportes que se pueden practicar en ellas. “Primero pintaron las vallas de fuera y en diciembre pintaron el suelo de color azul. Pusieron los candados y no se sabe nada más. Han pasado muchas semanas, puentes e incluso la Navidad, y nadie ha vuelto a trabajar ahí desde hace un mes. Y la gente, y los jóvenes, concretamente, siguen sin poder practicar deporte”, indican. Se quejan de la lentitud con la que el Consistorio parece estar llevando a cabo estos trabajos de acondicionamiento de estas dos canchas deportivas, las únicas disponibles para cientos de usuarios. “

Esto es una tomadura de pelo con todas las letras. Esto no tiene explicación ninguna. Si uno se pone a arreglar unas canchas, que son prioritarias para que la gente haga deporte y se evada, sobre todo, en estos tiempos que estamos pasando, que son muy difíciles, no se puede tardar tanto”, lamentan estos vecinos, que denuncian la falta de comunicación del Ayuntamiento. “Por aquí no ha pasado nadie a informar. Como si oyeran llover. Caso omiso a nuestras quejas”, añaden.

AYUNTAMIENTO

Por su parte, desde el Ayuntamiento defienden que estas dos canchas deportivas fueron cerradas solo hace dos meses, concretamente, durante el pasado mes de noviembre. Detallan que los arreglos dependen de dos áreas. Una es la de Viviendas Municipales, mientras que la otra, la del pintado y dotación de material deportivo, de Deportes. Aseguran que quedan pendientes los trabajos de cerrajería para poner las redes, así como la reparación de los tableros.

Desde el Consistorio aseguran que estas instalaciones estarán habilitadas y abiertas al público en el plazo de un mes.