Un espectacular incendio en un desguace tinerfeño provoca una nube tóxica en el Sur

Incendio en un desguace de Granadilla

Bomberos de toda la Isla son activados para frenar un fuego desatado cerca de la Cueva del Hermano Pedro

Un espectacular y preocupante incendio se ha desatado en el desguace insular situado en la bajada que conduce a la Cueva del Hermano Pedro, dentro del término insular de Granadilla de Abona.

El fuego ha provocado una enorme nube tóxica que ahora mismo cruza la autopìsta del Sur (TF-1) y amenaza con empeorar notablemente la calidad del aire para los vecinos de San Isidro, dado que los vientos están dirigiendo la misma hacia dicho núcleo poblacional.

Bomberos de todo Tenerife han sido activados para combatir unas llamas cuya virulencia es notable, y que se alimenta de residuos de vehículos altamente tóxicos, por lo que no descarta que en breve se recurra a los medios aéreos para poner coto a este siniestro. De momento, ya hay cinco camiones de bomberos en el lugar, pero el acceso es complicado para ellos.

No consta que hayan heridos por el suceso que nos ocupa, y se ruega a los usuarios de la TF-1 que no causen el temible efecto mirón por su propio bien, dado que aumenta su exposición a esta nube tóxica.

Por Eugenio Díaz