La corazonada de Adriana: “Estaba convencida de que hoy daríamos un premio”

Adriana, a la izquierda, celebra haber vendido parte del segundo premio. DA

Juan Carlos Mateu / Diario de Avisos

Adriana, propietaria del Estanco Goya, en la avenida Santa Cruz de San Isidro, en Granadilla, confía en que parte del segundo premio que ha repartido le haya tocado a “alguien del pueblo que le haga falta”.

Es la primera vez que El Niño se acuerda de este estanco receptor, aunque ya ha dado otros premios importantes tanto en Navidad como en otros sorteos.

“Siento felicidad, mucha felicidad”, ha declarado al DIARIO mientras atiende a la clientela, que no deja de entrar en su establecimiento.

Adriana tenía esta mañana una corazonada: “Estaba convencida de que hoy daríamos un premio, pero me equivoqué en la terminación, pensé que iba a acabar en 6, que es un número que no me gusta”, dice sonriendo.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2022 ha dejado este jueves una parte del segundo premio, el correspondiente al número 44469 –dotado con 750.000 euros a la serie–, en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

En concreto, en Tenerife el número ha sido vendido en Tacoronte, en La Orotava, en Güímar, en San Isidro, en la gasolinera de Granadilla de Abona (La Chasnera), donde también ha caído parte del tercer premio, en La Guancha, en Arafo, en El Tanque, en La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, en Icod de los Vinos y en Adeje.