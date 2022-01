La dirección deportiva no acude con prisas al mercado de fichajes

El CD Tenerife reforzará su plantilla en el mercado de invierno, pero no lo hará de forma inmediata. Los fichajes se cocinan a fuego lento en la dirección deportiva blanquiazul, que acude a este mercado de urgencias con escasos recursos financieros. Es por eso que los movimientos que se llevan a cabo no pueden ser pasos en falso. Juan Carlos Cordero no fichará hasta que no esté totalmente convencido de que el jugador a contratar mejore sustancialmente una plantilla que en la primera vuelta demostró su valía.



Esta temporada el Tenerife ha cambiado de manera evidente su criterio a la hora de acudir a este mercado. Otras temporadas era necesario mejorar el equipo para evitar correr el riesgo de descenso. Pero eso ha cambiado este año, en el que los jugadores se han mantenido en los primeros puestos de la tabla durante gran parte de las jornadas disputadas.



Luis Miguel Ramis ha dejado claro que necesita un par de jugadores muy concretos: un delantero centro y otro atacante para la segunda línea.



Para que lleguen tendrá que esperar, puesto que ha quedado demostrado que el Tenerife no acude a este mercado en las mismas condiciones que otros muchos equipos. La muestra más evidente es lo que ha sucedido con Rober Ibáñez, quien prefirió regresar al Leganés, que marcha decimoséptimo en la tabla. Pero el club pepinero dobló la oferta blanquiazul y el extremo se decantó por un equipo que, a priori, no aspira al ascenso, como sí tiene opciones el Tenerife.



Debido a ese escaso margen económico que maneja Cordero, lo primero que está intentando hacer el director deportivo es aligerar el equipaje del plantel tinerfeñista. Hasta ahora ya ha logrado ‘sacar’ a Alberto Jiménez, que baja un peldaño para relanzar su carrera.



Otro jugador que parece predestinado a acabar la actual campaña en otro equipo es Manu Apeh, por quien ha preguntado la AD Alcorcón. El equipo madrileño, que vive una situación agónica en la tabla de Segunda, habría sondeado la posibilidad de lograr la cesión del punta nigeriano, quien ha tenido minutos en esta primera vuelta, pero no parece contentar del todo a Ramis.



El Tenerife vería con buenos ojos que se cerrara esta operación, ya que aligera masa salarial con esta salida. Pero antes tiene que tener la garantía de que vendrá otro jugador para la delantera. Lo que no puede suceder es que el equipo se quede con solo Gallego, además de Ethyan, en la delantera, la posición menos cubierta de la plantilla.



Es decir, para que Apeh salga, primero tiene que haber seguridad de que llegará otro para suplirlo. El nombre del punta africano también ha sido relacionado con diversos equipos de la 1ªRFEF.