Mario Casas se cuela en un vídeo de Bad Bunny

Bad Bunny. El Español

El actor español Mario Casas se ha convertido este lunes en un fenómeno viral tras su aparición en el vídeo promocional de la nueva gira del rey del trap, Bad Bunny, en el que se muestran todas las fechas y lugares del ‘World’s Hottest Tour’.

“Viendo como Bad Bunny anuncia gira, sale Mario Casas y no viene a España”, “Bad bunny y Mario Casas en el mismo video, casi me atraganto”, “el crossover que no esperaba” o “estamos llegando a un nivel de simulación demasiada alto y difícil de superar”, han sido algunas de las miles de reacciones en Twitter de los devotos del artista puertorriqueño en España.

El actor de filmes como ‘Las brujas de Zugarramurdi’, ‘No matarás’ o ‘El fotógrafo de Mauthausen’ no se ha pronunciado todavía sobre su pequeño papel en el vídeo promocional del conejo malo, una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021, según la revista Time, y el cantante más escuchado en Spotify.

A sus fans solo les queda rezar para que añada nuevas citas en su gira, ya que de momento no incluye ningún concierto en España.