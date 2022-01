Motivos burocráticos en la demora de las donaciones a los afectados por el volcán

“La próxima semana se inicia la segunda ronda en la entrega de las donaciones solidarias”. Así lo indicó la consejera de Acción Social del Cabildo palmero, Nieves Hernández, que afirmó que “esperamos repartir la totalidad del dinero que tenemos acumulado”, en el marco de un proceso repleto de quejas y malestar por parte de los afectados, que la consejera espera que sea “más ágil en esta segunda vuelta”.

La referencia a este asunto, que junto a otros retrasos que los damnificados achacan a administraciones como la estatal, la regional y al Ayuntamiento de Los Llanos, se produjo en el marco del acto de recepción de 7.000 kilos de ayuda enviados desde distintas instituciones de Segovia con la intermediación y gestión del reparto del Diputado del Común, Rafael Yanes.

La consejera precisó que “todo el dinero que entra en la institución se convierte en fondos públicos; aunque el ciudadano no lo entienda, es necesario darle el tratamiento que requiere”. Se refería Hernández al recorrido “por siete puntos específicos entre administraciones”, entre las que citó “la extracción de datos. Se realiza la resolución, se manda a hacer el acta a terceros, se revisa esa resolución, pasa a fiscalización, de allí a Intervención, vuelve a mí para la firma, va a la consejera de Hacienda y luego se procede al pago”. Este recorrido burocrático, que se prolonga “entre cuatro y cinco días”, fue explicado por la consejera de Asuntos Sociales en el Centro Logístico de Atención a los Afectados, junto a Rafael Yanes, que se refirió a la actuación de oficio abierta por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, atendiendo a la petición de los afectados, en la que el organismo con sede en Santa Cruz de La Palma actuará como colaborador. “Me parece una idea genial que coordinemos”, explicó el Diputado del Común, acompañado por la Adjunta, Milagros Fuentes, porque “nosotros como defensoría autonómica podemos dirigirnos a los ayuntamientos, a los cabildos y a la Comunidad Autónoma, pero no al Gobierno de España”, institución frente a la que sí puede intermediar el Defensor del Pueblo. Milagros Fuentes será precisamente la encargada de gestionar las quejas que los afectados por el volcán puedan llegar a presentar en la Diputación del Común, una tarea en la que ya trabaja. Aunque no precisó la cifra, la Adjunta sí confirmó que ya se han recibido escritos y registros de reclamación, algunas de ellas a través de los colectivos vecinales, que el próximo lunes se movilizan en una caravana de protesta entre Los Llanos y Santa Cruz de La Palma.

Esta situación fue telón de fondo del acto en el que se recibieron 7.000 kilos de ayuda enviados desde distintas instituciones de Segovia a través de la campaña “Segovia abraza a nuestros vecinos de La Palma”, destinados a las personas afectadas durante la erupción del Volcán de Cumbre Vieja. Entre estas ayudas se encuentran productos de todo tipo: desde ropa, juguetes y menaje del hogar, hasta pequeños electrodomésticos u ordenadores.

La herramienta que condiciona el ritmo

En la misma jornada, la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, confirmaba que “ya se han repartido 1,78 millones, de los 2,2 millones recaudados, a 975 familias afectadas por el volcán”. Esa cantidad a la que se refiere es la que los donantes solidarios hicieron llegar a la cuenta abierta por el consistorio con este fin.

García Leal explicó que cuatro meses después de la erupción del volcán aún se siguen generando nuevos expedientes en el Registro Único. Además, quiso dimensionar su ámbito de responsabilidad en los retrasos a la hora de hacer llegar las donaciones a los damnificados, y en un comunicado se refiere a esa mecanismo, el de Registro, explicando que. “pese a que esta herramienta ha provocado retrasos en los abonos, también hay que reconocer que simplifica los trámites a los damnificados, ya que lo único que tienen que realizar es su inscripción”.

En el mismo comunicado, el Ayuntamiento recuerda que se está trabajando con todas las herramientas disponibles y con la máxima celeridad para “dar respuesta a nuestros vecinos, y para la propia recuperación y crecimiento de nuestro municipio”.

Desde el Consistorio señalan que el municipio se encuentra de lleno inmerso en la recuperación y desarrollo del municipio. Actualmente, están trabajando con todas las herramientas necesarias para dar respuesta a los afectados.