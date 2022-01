Mueren al menos 19 personas, entre ellas nueve niños, en el incendio de un edificio en Nueva York

Un incendio en un edificio de viviendas del distrito neoyorquino de El Bronx ha dejado este domingo más de medio centenar de heridos, unos treinta de ellos de gravedad, informaron las autoridades, y 19 muertos, entre ellos 9 menores, según el New York Times.

Más de 200 efectivos han participado en las tareas de extinción del fuego, que se inició en el tercero de los 19 pisos del complejo de apartamentos por causas todavía desconocidas, según el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY).

Las llamas no se extendieron a otras viviendas, pero el humo se propagó por todo el edificio, explicó una portavoz a medios locales.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/yrTYwOfonH