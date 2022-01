Ópera de Tenerife estrena en España ‘The old maid and the thief’ el día 22

El elenco de la ópera está conformado por cantantes canarios. / DA

El Auditorio de Tenerife programa por primera vez en España The old maid and the thief (La vieja doncella y el ladrón). Esta ópera de Gian Carlo Menotti (1911-2007) fue un encargo de la emisora norteamericana NBC, que la estrenó en abril de 1939 con un éxito que la llevó más adelante a los escenarios. Las funciones de este nuevo montaje tendrán lugar los días 22, 23, 29 y 30 de este mes de enero, a las 19.30 horas.

La Sala de Cámara del espacio escénico de la capital tinerfeña se transformará en una emisora de los años 40 del pasado siglo para revivir el directo de su primera retransmisión, a la vez que introduce al público en el mundo que Menotti escribió, lleno de dilemas morales y mucha diversión, por medio de las herramientas propias de la radio: música en directo, efectos sonoros y el talento de los cantantes.

Alicia Peraza firma la dirección de escena y la escenografía, que contará con Javier Lanis al piano como director musical. Leo Martínez diseña el vestuario de esta producción de Ópera de Tenerife, mientras que Hugo Carugatti se encargará del diseño de iluminación.

El elenco de voces está compuesto por cantantes canarios: la mezzosoprano Silvia Zorita será Miss Todd, el barítono Fernando Campero hará de Bob, la soprano Candelaria González interpretará a la sirvienta Laetitia y la soprano Estefanía Perdomo se pondrá en la piel de la vecina Miss Pinkerton. Esta obra, inspirada en las óperas bufas del siglo XVIII, transcurre en una ciudad en la que, bajo una aparente condición pintoresca y tranquila, se ocultan deseos muy íntimos y poderosos, chismes y secretos.

La vida sencilla y rutinaria de una soltera de mediana edad, Miss Todd, que comparte sus días entre tejidos y cotilleos con su amiga Miss Pinkerton, salta por los aires cuando toca a su puerta un mendigo, el apuesto Bob. Miss Todd y su doncella Laetitia se enamoran rápidamente del vagabundo y lo acogen bajo la figura aparente de Steve, primo de la señorita, a pesar de enterarse de que podría tratarse de un convicto fugado de la cárcel, acusado de robar. Cuando sospechan esta posibilidad comienzan los enredos.

Las entradas para este montaje operístico se pueden adquirir hasta 15 minutos antes del comienzo de cada función en la página web www.auditoriodetenerife.com y de forma telefónica en el 902 317 327. También es posible comprarlas en la taquilla de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.