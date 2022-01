Sal y pimienta: 21 muestras de aceite en el Concurso de Agrocanarias

El Hotel Jardín Tecina, en La Gomera, acogió esta semana la presentación de la sexta edición del Concurso Oficial de Aceite de Oliva Virgen Extra Agrocanarias 2022, un certamen que en esta ocasión cuenta con un total de 21 muestras de aceite pertenecientes a 13 almazaras de Tenerife (3), Gran Canaria (3), La Palma (1), Fuerteventura (5) y El Hierro (1). Estas producciones compiten por convertirse en el mejor aceite de Canarias en el marco de un certamen organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

Un jurado de 11 catadores decidirá qué aceites son los mejores

El jurado, compuesto por 11 catadores, entre los que se encuentran chefs profesores de hostelería, técnicos, periodistas especializados en gastronomía y formadores de catadores de aceite, entre otros, otorgará entre los aceites finalistas la Gran Medalla de Oro y la distinción de Mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias 2022. También, se hará entrega de la Medalla de Oro y la Medalla de Plata. El jurado contempla también las distinciones especiales de Mejor aceite de oliva virgen extra ecológico de Canarias 2022 y el premio a la Mejor imagen y presentación.

Alicia Vanoostende: “El cultivo del olivo tiene mucho potencial en Canarias”

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, señaló que “el cultivo del olivo es bastante nuevo en Canarias, pero con mucho potencial, con una producción de aceite de oliva que es lo que le da valor añadido al cultivo”. Explicó que se hace “un esfuerzo para promocionar el aceite de las islas a través de estos premios Agrocanarias”.

Diego Schattenhofer reabre el restaurante 1973 Taste en el Villa Cortés

El chef Diego Schattenhofer ha reabierto su restaurante, el 1973 Taste, en el hotel Villa Cortés, en el Sur de Tenerife (Arona), tras un largo parón obligado por la pandemia. El restaurante, una singular propuesta de alta cocina de vanguardia étnica canaria de Km 0, sólo dará cenas para ocho personas, con dos menús-degustación inéditos. Hay que decir que la cocina de Schattenhofer es fruto de sus investigaciones, con científicos y la universidad, sobre las gastronomías guanches y a partir de avanzadas técnicas gracias a su formación con Berasategui y Paco Pérez.

David Arrebola García, reelegido presidente de la Asociación de Barmans de Tenerife

David Arrebola García ha sido reelegido presidente durante los próximos cutro años de la Asociación de Barmans de Tenerife, en la asamblea que se celebró el pasado 22 de enero en el Centro Cultural de Los Cristianos (Arona). Otro de los puntos tratados en la asamblea fue el nombramiento de socio de honor de la ABT que recayó en la figura de José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, por el apoyo que siempre ha mostrado hacia este colectivo. El presidente David Arrebola señaló que la ayuda del alcalde ha generado que “la asociación sea cada día más grande”.

¿Dónde están los cocineros y camareros?

El sector de la restauración vive momentos complicados. Y no me refiero a la crisis originada por la pandemia de la COVID. Ya son varios los empresarios de la restauración y chefs que se quejan, y cada vez con más frecuencia, que no encuentran ni cocineros, ni pasteleros, ni camareros que quieran trabajar, incluso con buenos sueldos. Es más, algunos de ellos, tras varios días o semanas trabajando, abandonan el puesto de trabajo sin mayores explicaciones y sin importarles las consecuencias de esta decisión